Valentini Šćekić potreban novac za liječenje

Podgoričanka Valentina Šćekić, majka troje djece, oboljela je od bubrežne insuficijencije i potreban joj je novac za liječenje. Kako je kazala, početkom 2013. godine oboljela je od bolesti sušenja bubrega, a svake godine se zdravstveno stanje pogoršavalo i pored svih napora zdravstvenog sistema u Crnoj Gori.

“U međuvremenu se pored bolesti bubrega otkrila i bolest trombofilije (zgrušavanje krvi) kao i nedostatak imunoglobulina u krvi, što moje zdravstveno stanje dodatno komplikuje. U par TV emisija, emitovanih u toku prošle godine prepoznata sam kao jedna od dvoje pacijenata nefrologije u Podgorici koja je životno ugrožena i kojoj je hitno potrebna transplantacija. Niko od članova uže rodbine nema mogućnost doniranja bubrega uslijed razlike u potrebnim parametrima”, naglasila je Šćekić.

Kako je istakla, sa svakom dijalizom njeno zdravlje slabi i organizam sve teže podnosi učestale nesvjestice, glavobolje.

“U Bjelorusiji su nam rekli da troškovi tako komplikovane transplantacije iznose 60.000 dolara. Naglasili su da u momentu poziva moramo u roku od 11 sati da budemo u bolnici u Minsku. To je velika daljina i za to vrijeme se mora angažovati privatni avion, čija cijena iznosi od 10.000 do 14.000 eura. Zahvaljujući ogromnoj humanosti naših ljudi u Crnoj Gori do sada je obezbijedjeno nešto više od 50.000 eura”, napomenula je ona.

U njenoj porodici samo suprug radi u privatnoj firmi, a imaju i troje djece od 16, 12 i devet godina. Medicinska dokumentacija Valentine Šćekić dostavljena je CdM-u, a svi koji žele da pomognu to mogu uraditi na sljedeći način:

Hipotekarna banka

Tekući račun: 520032000006739393

Devizni račun: HBBAMEPGXXX HIPOTEKARNA BANKA PODGORICA ME25520036000002414545