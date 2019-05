Vezirov da bude Bratonožićki most

Vezirov most trebalo bi preimenovati u Bratonožićki most u slavu stvarnih graditelja i podržaćemo taj predlog, kaže Radomir Prelević, predsjednik Fonda za razvoj Kuča “Marko Miljanov”.

“Predstavnici Bratonožića trebalo bi da upute takav predlog Savjetu za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova. Dugo već to pominjemo i želimo da damo zvaničan predlog. Most koji se zove Vezirov, na rijeci Morači, dobio je ime po turskom poglavaru Mehmed-paši Bušatliji po čijem je naređenju rađen, a od bratonožićke imovine” rekao je Radomir Prelević.

Jedno vrijeme most se zvao i po narodnom heroju Vaku Turoviću, a Prelević smatra da je prema Bratonožićima učinjena nepravda jer je most nazvan po veziru koji je poharao to pleme u 18. vijeku.

“Taj most je napravljen mukom bratonožićkom i kučkom. Danak su platili pogotovo Bratonožići, prvo su im pobili četiri glavara kod Sahat kule, a onda im oduzeli imanje i stoku i od te muke je napravljen Vezirov most”, rekao je Prelević.

Predlog da se promijeni naziv osim Fonda za razvoj Kuča podržaće i Udruženje “Vojvoda Radonja Petrović”.

“Predlažem da se Bratonožići organizuju, naprave predlog koji će uputiti Savjetu za davanje predloga naselja, ulica i trgova Skupštine Glavnog grada, a Fond za razvoj Kuča “Marko Miljanov” i udruženje “Vojvoda Radonja Petrović” će potpisati taj predlog zajedno sa njima”, saopštio je Radomir Prelević.

Vezirov most koji spaja obale rijeke Morače između Maloga brda i Gorice, povezuje naselja Momišići i Zagorič, građen je od 1775. do 1778. godine. Rušen je tokom ratova i nekoliko puta renoviran.

Po predanju, kreč za gradnju zagasivan je umjesto vodom jajima i u takvom stanju je morao ostati tri godine da sazri, pa je tek upotrebljavan za zidanje.