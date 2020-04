Viruse nikad ne treba potcjenjivati – korona nije gripa

Teoretičari zavjera, ali i oni drugi koji osporavaju ozbiljnost situacije oko koronavirusa, tvrde da je Covid-19 blaža ili u najbolju ruku po težini ista bolest kao obična gripa. No, treba jednostavno reći: lažu sebe, a lažu i druge.

Sada malo o brojkama. Godišnje u svijetu od gripe umire 400.000 ljudi, drugi izvori navode brojku od pola miliona, Svjetska zdravstvena organizacija spominje da broj može dostići i do 650.000 smrti godišnje, dok druge stručne publikacije idu i do milion, piše Slobodna Dalmacija.

Koliko se ipak osoba zarazi tokom cijele sezone gripe?

Američki nacionalni institut za zdravlje navodi: “Približno devet odsto svjetske populacije godišnje oboli, pojavi se do milijardu infekcija, te tri do pet miliona teških slučajeva i 300.000 do 500.000 smrti svake godine.”

Dakle, obična gripa u sezoni zarazi milijardu ljudi. Neki od njih razviju blage simptome, neki i ne znaju da je imaju, manji dio završi na intenzivnoj i podlegne bolesti. Ne znači pritom da svi oni koji završe na intenzivnoj – umru.

Opšteprihvaćena procjena je da od gripe u uobičajenoj sezoni umire do 0,1 odsto zaraženih (ili manje), što dakle približno odgovara broju od 500 hiljada do milion umrlih na milijardu zaraženih.

SARS-CoV-2 koji uzrokuje Covid-19 bolest je takođe visoko zarazan, a mikrobiolozi, poput zagrebačkog naučnika Gordana Lauca, nazvali su ga “otpornom zvjerkom” jer se i više dana zadržava na pojedinim površinama. I sad zamislimo da se tim novim virusom zarazi onoliko ljudi koliko ih inficira gripom, dakle oko milijardu ljudi. Nema vakcina, nema efikasnog lijeka…

Smrtnost novog koronavirusa je, zavisno od izvora, između jedan i deset odsto. Kineske studije su navodile da je smrtnost između 1,4 i 2,3 odsto, dok je u Italiji taj procenat među potvrđenim slučajevima oko 10 odsto. Italija je poseban slučaj jer je od virusa umirala većinom starija populacija, te taj podatak nije uziman kao relevantan za ovu analizu.

No, ako se uzme da je smrtnost oko dva odsto. To bi značilo, ako bi se kojim slučajem zarazila milijarda ljudi, da će umrijeti njih čak 20 miliona. Procenat smrtnosti se rapidno povećava ako zdravstveni sistem ne može progutati veliki broj istovremeno zaraženih, zato se cijelo vrijeme navodi da krivu inficiranih treba razvući. Nema zdravstvenog sistema u svijetu koji bi mogao podnijeti velik broj slučajeva u kratkom vremenskom intervalu. U tom slučaju procenat smrti može se popeti i do italijanskih brojki. A možda i više.

Ali da je gornji prag smrti i u najgorem scenariju pet odsto, to znači da bi od korone umrlih (ako bi bilo milijardu zaraženih) bilo i do 50 miliona. Dakle, zemlja veličine Španije. No, to su samo brojevi i pretpostavke, ali one brzo mogu postati realnost ako se svijet opusti.

No, valja napomenuti da je milijarda zaraženih od gripe naučna procjena, a ne egzaktni podatak. Stoga treba postaviti i pitanje koliko je trenutno realno zaraženih koronom, te onih koji su je preboljeli? To niko ne zna, poznat je samo broj potvrđenih slučajeva – u vrijeme pisanja ovog teksta ih je bilo 1.674. 854, dok je umrlih bilo 101. 474​.

Procjene o obuhvaćenosti populacije koronom, dakle i onih koji su bili inficirani, a nisu razvili simptome i nisu testirani, te onih koji su bolest preboljeli doma i nisu se javili ljekarima, će se moći izvoditi tek kasnije.

Međutim, o koronavirusu ima još jako puno nepoznanica. Ipak korona nije gripa! Možda jednog dana bude i slabija od uobičajene gripe, ali tada bi valjda trebali imati vakcinu, ljekove…

No, iz svih navedenih podataka jasno se vidi zbog čega zdravstvene vlasti na svijetu ovu bolest označavaju veoma opasnom.

I sad se opet možemo malo o gripi, ne ovoj običnoj sezonskoj, nego onoj koja je pokosila stanovništvo – španska gripa. I to čisto iz pragmatičnih razloga, da upozorimo što se može dogoditi kad se potcijeni jedan virus.

“Španjolica” se u početku epidemije nije uopšte uzimala ozbiljno, ljudi se nisu držali epidemioloških mjera koje su tada takođe donesene, nisu se obazirali na socijalnu distancu, jer se i tada znalo da se gripa prenosi kapljičnim putem. I šta se dogodi kada se ne slušaju naučnici? Katastrofa.

Prema navodima magazina “Our world in data”, od španske gripe koja je harala od 1918. do 1920. godine, umrlo je između 24,7 i 39,3 miliona ljudi (istraživanje Pattersona i Pylea – 1991.). Naširoko citirana studija Johnsona i Muellera (2002.) donosi mnogo veću procjenu od 50 miliona smrtnih slučajeva na globalnom nivou.

No, autori sugerišu da bi to moglo biti potcjenjivanje i da je istinski broj smrtnih slučajeva iznosio čak 100 miliona.

Novija studija Spreeuwenberga i saradnika (2018.) zaključila je da su ranije procjene previsoke, navode da je umrlo 17,4 miliona ljudi. Procjenjuje se, napominje magazin, da je svjetska populacija 1918. brojala 1,8 milijardi ljudi. Gripom je bilo zaraženo, navode pak stručnjaci, oko 500 miliona stanovnika.

Na osnovu toga, istraživač s Oxforda Max Roser zaključuje da je španska gripa ubila između jedan odsto i 5,4 odsto ukupne populacije.

No, bitniji je podatak da je među zaraženima, prema drugim dostupnim izvorima, smrtnost bila između pet i 20 odsto.

Pandemija španske gripe bila je najveća, ali ne i jedina velika nedavna pandemija gripe. Dva decenije prije španske gripe vjeruje se da je pandemija ruske gripe (1889.-1894.) ubila milion ljudi. Procjene za broj umrlih od azijske gripe (1957.-1958) kreću se u rasponu od 1,5 do četiri miliona.

Prema publikacijiSvjetske zdtavstvene organizacije, hongkonška gripa (1968.-1969.) je ubila između jedan i četiri miliona ljudi. Dakle, pandemije gripe nisu rijetke, ali španska gripa 1918. godine je daleko najrazornija pandemija te bolesti u istoriji,piše Roser u svojoj analizi, navodeći da su španskoj gripi podlijegali većinom mladi.

“Literatura sugeriše da je to bio slučaj jer su stariji ljudi preživjeli raniju epidemiju gripe, onu rusku koja im je dala potreban imunitet”, navodi Roser.

“Španska gripa pogodila je svijet u danima prije izuma antibiotika i većinu smrti nije uzrokovao sam virus gripe, već sekundarne bakterijske infekcije. Morens i saradnici (2008) otkrili su da je tokom španjolske gripe većina smrti vjerovatno bila posljedica sekundarne bakterijske pneumonije. Veliki dio stanovništva je bio neuhranjen, vladali su loši sanitarni uslovi, resursi država su bili potrošeni na rat”, navodi, među ostalim, taj stručnjak.

Postoji li mogućnost da svijet zahvati nova “španjola” odgovorio je nedavno i hrvatski vodeći epidemiolog dr. sc. Bernard Kaić.

“Da, ta mogućnost postoji. Nažalost, svake godine se mogu čuti od stručnjaka i laika u medijima katastrofične prognoze za nadolazeću sezonu, ali u mojoj karijeri se nisu obistinile ni jednom. Ali, kad-tad će se najvjerovatnije obistiniti”, odgovorio je Kaić prije nego je počela epidemija koronavirusa.

U preglednom radu akademika Željka Cvetnića i dr. sc. Vladimira Savića s Hrvatskoga veterinarskog instituta (“Prije 100 godina španska gripa, „majka“ svih pandemija, poharala je svijet”) navodi se da se epidemija španske gripe smatra najtežom i najopasnijom pandemijom modernog vremena koja je zahvatila čitavi svijet, a započela je u proljeće 1918. godine.

“Bila je to najveća prirodna katastrofa početkom 20. vijeka. Ni jedna pošast, ni jedan rat, ni jedno razdoblje gladi u ljudskoj istoriji nikada prije nije usmrtilo toliko ljudi u tako kratkom razdoblju. Pandemija španske gripe iz 1918. godine najveći je globalni demografski potres koji je svijet ikada doživio”, navode, među ostalim, hrvatski stručnjaci, ističući da je bolest bila u sjenci Prvoga svjetskog rata koji je prouzrokovao znatno manji broj ljudskih žrtava, trajao je duže, a posvećivala mu se veća medijska pažnja.

A evo kako je “španjolica” dobila ime.

“Kraj Prvog svjetskog rata se nazirao, ali sve su države, učesnice rata, cenzurisale svoje vijesti, pa tako i pojave “zagonetne bolesti”. Španija nije učestvovala u ratu te se o novoj “zagonetnoj bolesti” slobodno pisalo. Prvi put je o tome izviješteno 22. maja 1918. godine na naslovnici dnevnih novina ABC u Madridu. Isto tako se pisalo da su od gripe oboljeli španski kralj Alfonso XIII., zatim premijer i neki drugi članovi španske vlade. Iako se virus gripe iz 1918. godine po svemu sudeći nije prvi put pojavio ni širio iz Španije, ova pandemija će uvijek biti poznata kao španska gripa.

Ona je istovremeno zapažena u različitim dijelovima svijeta. Stoga je teško, ako ne i nemoguće, objektivno dokazati gdje je pandemija započela. Je li stvarno započela u proljeće-ljeto 1918. godine, pod kojim okolnostima i gdje?

Prvi pandemijski talas počeo je u proljeće 1918. godine i obično se opisuje kao blagi oblik bolesti, smrtni slučajevi bili su rijetkost pa zbog toga nije izazvao naročitu pažnju. Drugi talas bio je nesumnjivo smrtonosan, a krenuo je u jesen 1918. godine.

Treći taals je bio najintenzivniji i nastupio je u zimu 1919. godine. Bolest nije poštedjela niti jedan dio naš planete. Prouzrokovala je smrt na svim meridijanima, uništavajući čitave porodice i ostavljajući neizbrisive rane na dušama preživjelih. Savremene epidemiološke studije zaključile su na osnovu dostupnih podataka da je pandemija španske gripe najvjerovatnije započela u januaru 1918. godine u slabo naseljenom okrugu Haskell u Kansasu, SAD.

Te studije prvo su identifikovale veće izbijanje epidemije gripe koje se dogodilo u vojnom kampu Funston, sada Fort Riley u Kansasu.

U vojnom kampu bila su 56.222 vojnika. U tri nedjelje je oboljelo oko 1100 ljudi i bilo je potrebno liječenje u ambulantama razmještenima oko baze. Bilo je moguće pratiti odlazak mladića iz okruga Haskell u vojnu bazu Funston, a isto tako i one koji su otišli na odmor kući, da bi se krajem februara 1918. godine ponovno vratili u Funston. Prevoz između pojedinih američkih vojnih baza te između njih i Europe bio je vrlo živ.

Na američkom kontinentu bio je dominantan željeznički saobraćaj, a brodski između Amerike i Europe, koji je u toj ratnoj godini bio vrlo intenzivan prema broju putnika i može se uporediti s današnjim vazdušnim saobraćajem. Bili su brojni kontakti između vojske i civilnog stanovništva.

To se navodi kao razlog zašto se gripa pojavila u 24 od 36 glavnih vojnih baza u zemlji, a u 30 od 50 glavnih američkih gradova, uglavnom onih koji su bili u blizini vojnih baza, povećao se broj umrlih.

Od ulaska SAD-a u rat (1917.), priliv američkih vojnika u Evropu je porastao, a zajedno s njima prenesen je i virus španske gripe. Francuski grad Brest na obali Atlantskog okeana bio je prvo mjesto u Evropi gdje se pojavila gripa prouzrokovana ovim virusom. Brzo se širila u koncentričnim krugovima na njegovu okolinu – navode, među ostalim, hrvatski stručnjaci Cvetnić i Savić, uz napomenu kako se dobijao utisak kao da se gripa širila na tajanstven i nezaustavljiv način.

Jedan od najcjenjenijih američkih liječnika toga vremena dr. William H. Welch (1850. – 1934.), nakon posjete kampu Devens, bio je zatečen stanjem i težinom koju je prouzrokovala gripa i tada je izjavio: “Ovo mora biti neka nova vrsta zaraze ili kuge.” Španska gripa prouzrokovala je veliku smrtnost u izdvojenim zajednicama. Neka naselja Eskima su zbog toga gotovo potpuno uništena, a smrtnost je u njihovim zajednicama iznosila iznad 70 odsto.

U naselju Brevig Mission na Aljasci, od 80 ljudi koji su tamo živjeli, umrlo je njih 72, a u drugom, susjednom naselju od 300 ljudi umrlo ih je 176. Slična sudbina je isto tako zadesila mnoga afrička plemena te plemena u Južnoj Americi, kao i ostrvsko stanovništvo u Tihom okeanu.

Oko osam odsto evropskih doseljenika umrlo je od španske gripe u Gambiji, a jedan Britanac opisao je situaciju na koju je naišao u jednom gambijskom selu:”Našao sam čitava sela od 300 do 400 porodica u potpunosti izbrisana, a kuće koje su se srušile na mrtve džungla je prekrila u roku od dva mjeseca…” Ukupno četiri odsto stanovništva umrlo je od gripe u Cape Townu.

Između 25. novembra i 10. decembra 1918. godine, virus je ubio gotovo pet odsto autohtone populacije na ostrvu Guam, 14 odsto stanovništva umrlo je na fidžijskim, a 22 odsto na samoanskim ostrvima.

U meksičkoj državi Chiapas od španske gripe umrlo je oko 10 odsto stanovništva. Pandemija je usmrtila na milione ljudi u Indiji, Kini i Rusiji, dok je u Japanu umrlo 390.000 ljudi – navode, među ostalim, hrvatski naučnici, akademik Željko Cvetnić i dr. sc. Vladimir Savić.

Stoga, poruka na kraju: viruse nikad ne treba potcjenjivati. Jer zaista nikome ne treba kriza kakvu je izazvala “španjolica”. A, kako je rekao epidemiolog Kaić, takva slična pandemija bi se kad-tad mogla pojaviti. Nadajmo se samo da to nije – korona.