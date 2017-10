Više gradova bez struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje novih elektronskih brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima se ugrađuju brojila biće bez struje od osam do 18 sati.

U Danilovgradu će nova brojila dobiti Velje Polje, Orašje bb, Čaja, Glavica, Raskrsnica i Velje Polje.

U Petnjici će, zbog ugradnje brojila, bez napajanja električnom energijom ostati Petnjica;

U Podgorici će, zbog radova, od 08.30 do 11. 30 sati, bez struje biti Beri, Gornji Kokoti, dio Farmaka i Šteke, a od devet do 14 sati zgrade u Bulevaru Pera Ćetkovića preko puta hotela Kostas i zgrada Normala.

Na Cetinju, od devet do 14 sati, bez napajanja električnom energijom ostaće dio ulice Baja Pivljanina, ulica IV proleterske, dio Bulevara Crnogorskih junaka, Hercegovačka ulica, dio naselja Luke Ivaniševića, dio naselja Katango, dio ulice Sava Burića, dio Donjeg Kraja i ulica Bore Stankovića.

U Danilovgradu, od deset do 17 sati, struju neće imati Dobro Polje i Glava Zete, a u Kotoru, od devet do 15 sati, dio Starog grada.

U Ulcinju će, od osam do 14.30 sati bez napajanja električnom energijom biti Gornji Kosići i Gornje Mide.

U Nikšiću, od osam do deset sati, struju neće iamti Povija, Norin, Jovan Do, Dabovići, Ostrog i Stubički Kraj, a od osam do 15 sati dio Kličeva u okolini Doma.

Na Žabljaku će, od devet do 15 sati , bez napajanja električnom energijom biti Pašina Voda i Kovčica, a u Šavniku u istom terminu Sirovac.

U Kolašinu, od deset do 14.30 sati, bez struje ostaće Vladoš, Lugovi, Pćinja, Crkvine i Blatina, a od deset do 15 sati Jasenova, Ocka Gora, Trešnjica, Velje Duboko, Mrtvo Duboko i Rovca.

U Mojkovcu će, od devet do 14. 30 sati, bez napajanja električnom Štitarica.

U Bijelom Polju, od 09. 30 sati do 14. 30 sati, struju neće imati Strojtanica, a od devet do 14. 30 Ravna Rijeka.

U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez napajanja električnom energijom biti Kordovina, Kalušići i Čardak, a od osam do 17 sati Mataruge, Gačevića Dolina, Kneževići, Ljutići, Ćirovići, Klađe, Kleke, Vrulja, Podborova, Breza, Vlaovina, Kozica, Raćevo, Vukovo Brdo, Roganice i Obarde.

U Andrijevici, od 08.30 do 14.30 sati, struju neće imati Prisoja, a u Beranama u istom terminu Praćevac i Mašte.

U Petnjici, od 08.30 do 14.30 sati, bez napajanja električnom energijom biće Donja Vrbica, a u Rožajama od devet do 14.30 sati Kalače.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.