Vlada i američki Peace Corps sjutra potpisuju Sporazum o saradnji

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin i direktorica Peace Corps-a (Pis kora) Džodi Olsen potpisaće sjutra u Podgorici Sporazum o saradnji između Vlade Crne Gore i ove američke agencije, u okviru kojeg će američki volonteri pružati podršku obrazovanju mladih u Crnoj Gori.

Sporazumom o saradnji predviđen je dolazak grupe američkih volontera, radi podučavanja engleskog jezika u osnovnim i srednjim školama, uglavnom na sjeveru Crne Gore, navode iz Vlade.

Greetings from Montenegro! On March 29, we announced that @PeaceCorps is establishing a new program here focused on English education. Montenegro will represent the agency’s 142nd country of service. pic.twitter.com/LNSiSSm0k8

