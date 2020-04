Ljekar zaražen koronavirusom transportovan iz Podgorice u Grac

Životno ugroženi pacijent zaražen koronavirusom prebačen je iz Podgorice u Grac, piše na Tviter nalogu Ministarsva vanjskih poslova Austrije.

Kako CdM nezvanično saznaje, riječ je crnogorskom ljekaru starom 52 godine.

FM #Schallenberg: Thanks to the excellent cooperation between 🇦🇹🤝🇲🇪 today a Montenegrin #COVID19 intensive care patient was transferred to the University Hospital Graz. Even in difficult times we stand in solidarity by our partners in the Western Balkans! @MFA_MNE

— MFA Austria (@MFA_Austria) April 30, 2020