Vozite oprezno, poledica na sjeveru

U Crnoj Gori jutros se saobraća po vlažnim kolovozima u sjevernim predjelima, dok niske temperature pogoduju formiranju poledice, saopštili su iz Auto-moto saveza Crne Gore i upozorili na učestaliju pojavu sitnijih odrona.

Vozačima se savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođena trenutnom stanju na putu i poštovanje pravila saobraćaja.

Poseban oprez se savjetuje preko mostova i na prilazima tunelima.

Suvi kolovozi očekuju vozače u južnim predjelima.

Upotreba zimske opreme je obavezna na putevima gdje je to naznačeno saobraćajnom signalizacijom, bez obzira na vremenske uslove.

Na magistralnom putu Cetinje-Budva u mjestu Brajići saobraćaj je u prekidu zbog saniranja kosine.

Na magistralnom putu Cetinje – Budva, dionica Košljun – Zavala, saobraćaj će biti zatvoren od devet do 11 i od 14 do 15 sati i 30 minuta.

Na magistralnom putu Ribarevina – Mojkovac, zbog rekonstrukcije u mjestima Lepenac i Stevanovac, saobraća se je jednom trakom naizmjenično.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta na dionici Ulcinj – Krute, saobraćaj će biti obustavljen od devet do 12 sati i od 14 sati i 30 minuta do 15 sati i 30 minuta. Mimo tih termina saobraćaće se jednom trakom naizmjenično.

Na regionalnom putu Cetinje – Njeguši režim saobraćaja je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a potpuni prekid važi za sve vrste vozila izuzev nedjeljom od osam do deset sati i od 14 do 16 sati.

Na dionici auto puta Bar-Boljare na regionalnom putu R-19 dionica Bioče – Klopot, saobraćaj će zbog miniranja biti obustavljen za sva vozila od deset do 12 sati i od 14 do 16 sati.

Zbog miniranja na južnom portalu tunela Vežesnik auto puta Bar – Boljare, na prvoj sekciji Smokovac – Uvac – Mateševo saobraćaj će biti obustavljen do 30 minuta u terminima od jedan do pet, od deset do 12 i od 14 do 16 sati.

Na magistralnom putu M-2.4 dionica Sutomore – Bar u mjestu Šušanj saobraća se jednosmjerno sa semaforskom signalizacijom.

Na magistralnom putu M-2, dionici Tivat – Budva, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Na magistralnom putu M-8, dionici Pljevlja-Gradac, lokalitet Židovići promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni.

Ža.B.