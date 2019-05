Vrtić Đina Vrbica primiće svu djecu

Javna predškolska ustanova Đina Vrbica danas će objaviti konkurs za upis djece u vrtiće za narednu školsku godinu.

Vaspitači u vaspitnim jedinicama dokumentaciju će primati od 15. maja narednih 15 dana. Kako je kazao Vuk Stanišić, direktor ustanove sva djeca će biti upisana.

“Postupićemo no principu jednakih šansi i omogućiti svoj djeci da budu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem. Upis počinje 15. maja u vaspitnoj jedinici 2Dragan Radulović” na Starom aerodromu za novoupisanu djecu. Na tri šaltera od osam do 15 sati roditelji će moći predati dokumentaciju. Djeca koja već pohađaju vaspitne jedinice naše ustanove obnavljaju ugovor u vaspitnoj jedinici u kojoj boravi dijete u vremenu od šest do 14 časova”, rekao je Vuk Stanišić.

Stanišić navodi da je neophodno popuniti zahtjev za upis djeteta koji se preuzima sa zvaničnog sajta ustanove ili na šalteru.

“Od dokumentacije je neophodna kopija izvoda iz matične knjige rođenih, a za korisnike materijalnog obezbjeđenja potrebna je potvrda Centra za socijalni rad, ili dokaz ukoliko je u pitanju samohrani roditelj, te rješenje za djecu sa teškoćama uvrazvoju. Pored te dokumentacije neophodno je i potpisati ugovor na licu mjesta prilikom upisa”, rekao je Stanišić.

Direktor JPU Đina Vrbica ističe da roditeljima djece koja već pohađaju vrtić nije potrebna kopija izvoda, već samo da produže ugovor.

On navodi da potvrda od izabranog ljekara nije potrebna za upis djece, već da je neophodna tek u septembru kad počnu da pohađaju vaspitnu jed inicu.