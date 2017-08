Vučinić: Nacrt zakona na štetu radnika

Nacrtom zakona o radu ponovo je došlo do umanjenja radničkih prava, pri čemu su predstavnici radnika u radnoj grupi za njegovu izradu više vodili računa o interesima poslodavaca, ocijenio je predsjednik Radničke partije Janko Vučinić.

On je kazao da se na osnovu onoga što se do sada moglo čuti i saznati o izmjenama Zakona o radu može lako zaključiti da je ponovo došlo do umanjenja radničkih prava i da je “odigrano” za jaču i nadmoćniju stranu kapitala ili takozvanu Američke privredne komore.

“Oni koji su bili u nekoj radnoj grupi za izradu ovog Nacrta zakona kao predstavnici radnika više su vodili računa o poslodavcima nego o onima koje je trebalo da zaštite i od čijeg novca lagodno žive, druguju i putuju“, naveo je Vučinić u saopštenju.

Prema njegovim riječima, iako se pričalo o povećanu minimalne zarade na 50 odsto prosječne u državi, sprječavanju zloupotrebe agencija za zapošljavanje, vraćanju ugovora na neodređeno vrijeme ili stalnog radnog odnosa, a sa tim i socijalne sigurnosti radnika, povećanju otpremnina, većim pravima radnika i zaštiti od neosnovanih kažnjavanja, boljoj zaštiti trudnica i invalida, na kraju je ispalo da će radnici dobiti još po jednu nulu za novčanik i frižider.

Vučinić je kazao da je minimalna zarada ostala na istom nivou, ‘zabetonirana’ na 30 odsto od prosječne, uz aminovanje sindikalnih predstavnika, a na donjoj granici siromaštva od 192 eura.

On je, govoreći o ugovorima na određeno, kazao da umjesto da su se vođe sindikata izborile da ugovori na određeno budu izuzeci, a ne pravilo, oni su dozvolili i složili se sa tim da se ugovor na određeno produži sa dvije na tri godine, čak to predstavljajući kao uspjeh.

“Pitanje je šta će biti za naredne tri godine, jer je sa novim odredbama samo utaban put ka potpunom ukidanju stalnog radnog odnosa“, dodao je Vučinić.

On je pitao šta je bilo sa radničkim novčanim potraživanjima. Do ovog predloga Zakona o radu ta potraživanja nijesu zastarijevala, a sa takvim predlogom ona zastarijevaju nakon četiri godine.

Otpremnine su, kako je naveo, ostale na istom ‘bijednom’ nivou od tri prosječne zarade u državi, a da bi se poslodavcima uštedjelo sindikalni predstavnici su se ‘izborili’ da se invalidima koji su invaliditet stekli bolešću ili nesrećom van radnog mjesta smanje sa 24 na 12 prosječnih zarada.

“Šta je bilo sa disciplinskim postupkom? Praktično su ga ukinuli. Da je poslodavcima lakše šikanirati i maltretirati zaposlene do granice iživljavanja. Bravo za sindikalne predstavnike iz radne grupe, jer su uklonili disciplinski postupak kao vrlo važnu biznis barijeru“, rekao je Vučinić.

On je dodao da su agencije za ustupanje zaposlenih ostale u zakonu da nesmetano zloupotrebljavaju i izigravaju zakon i drže radnike u najamničkom radnom odnosu.

“Šta je bilo sa prekovremenim radom? Broj sati dozvoljenog prekovremnog rada je smanjen sa deset na osam sati sedmično, ali ne da bi zaštitili radnika, nego da bi poslodavci izdvajali manje novca za prekovremene sate. To znači da bez obzira na broj ostvarenih prekovremenih sati biće plaćeno samo ono što je zakonom propisano“, naveo je Vučinić.

On je pitao da li su sindikalni predstavnici koji su bili u radnoj grupi za izradu tog predloga svjesni svoje neodgovornosti, kukavičluka i nesposobnosti kada su prihvatili takav sramni Nacrt zakona o radu.

“S obzirom na to da su sindikalni predstavnici ovako štitili i zastupali radnike, predstavnici poslodavaca i Vlade nijesi imali šta da traže u toj radnoj grupi, jer ni oni sami nijesu mogli bolje zaštititi svoje interese kako su im to uradili sindikalci“, zaključio je Vučinić.