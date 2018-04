Vučurović: Da se pita DPS, Crna Gora bi slavila rođendan Mila Đukanovića ili 12. jul 1941.

Poslanik DF-a i član Predsjedništva Nove Jovan Vučurović tvrdi da će NSD obilježavati svaki datum koji su u istoriju krvlju urezali junaci, od Vučjeg Dola, Grahovca, Kajmakčalana, Cera, Mojkovca, Solunskog fronta, do onih besmrtnih heroja sa Košara.

“Da se pita DPS Crna Gora ne bi imala šta slaviti, osim možda 12. jul 1941. ili rođendan Mila Đukanovića. DPS-u ostavljamo da obilježava te datume, a neka Crnu Goru ostave na miru i neka joj ne oduzimaju ono što je njena duhovna vertikala i obraz pred svijetom”, poručio je on.

Vučurović poručuje da Nova srpska demokratija snažno podržava aktivnosti Odbora za proslavu jubileja stogodišnjice oslobođenja Budve u Prvom svjetskom ratu, i smatramo da se radi o odgovornom odnosu prema najznačajnijim datumima i jubilejima našeg naroda.

“Iz Prvog svjetskog rata naš narod je izašao ovjenčan oreolom i slavom pobjednika, što je nepobitna činjenica, i prirodno je da se ti datumi obilježavaju, osim za one koji možda žale zbog poraza Austrougarske i Njemačke. I ne vidimo zašto bi se pravila neka razlika između obilježavanja oslobođenja u Prvom ili u Drugom svjetskom ratu, i zašto bi se neki datumi i događaji stavljali ispred drugih”, naveo je on.

Vučurović ocjenjuje da je obaveza svih subjekata u našem društvu da dostojno obilježe stogodišnjicu pobjede nad okupatorom.

“Zato odajemo priznanje visokim funkcionerima naše stranke iz Budve što su pokazali da su na visini zadatka kad su na sebe preuzeli obavezu da organizuju obilježavanje ovoga značajnog datuma, jednog od najvažnijih u istoriji ovoga grada i čitave Boke Kotorske. Da podsjetimo, iz same Budve, u Prvom svjetskom ratu je učestvovalo 1046 dobrovoljaca”, naveo je on.

Takođe, Vučurović dodaje da NSD najoštrije osuđuje sramno ponašanje ministarstva kulture u vladi Crne Gore, koje se bestidno koristi falsifikatima i izvrtanjem činjenica, i očigledno se stidi naših predaka koji su 1918. oslobađali prostor Crne Gore i Boke kotorske.

“I vjerovatno je nezabilježeno da se Vlada jedne države protivi obilježavanju datuma koji slave oslobođenje od okupatora. I to nije ništa novo, uvijek je kroz istoriju bilo takvih kojima su bliži okupatori od oslobodilaca. To je ona matrica ponašanja koju je ustanovio lider DPS-a kada je ostavio svoj narod na cjedilu tokom agresije NATO saveza 1999. godine, i nakon toga izdajstva više se nisu zaustavljali. Iz takve politike, logično je kasnije došlo do priznanja lažne države Kosovo, saradnje sa albanskim ekstremistima, sankcija Rusiji, ulaska u vojni savez koji je ubijao naše građane, itd. Ali, to je njihovo pravo da budu takvi i da na taj doživljavaju patriotizam”, zaključio je Vučurović.

