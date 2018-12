Vujačić: Stijoviću odajemo samo djelić poštovanja koje je zaslužio

U ime Glavnog grada Podgorice želim da izrazim zadovoljstvo činjenicom što smo učinili sve da rodna kuća čuvenog vajara Rista Stijovića bude obnovljena i spasena od daljeg propadanja, istakla je zamjenica gradonačelnika Slađana Vujačić na otvaranju rekonstruisanog objekta rodne kuće Rista Stijovića.

“Iako se Crna Gora mala, ona je, kao i njen glavni grad, iznjedrila veliki broj svjetski priznatih stvaralaca u svim oblastima, a pogotovo u umjetnosti i nauci. Među njima je, naravno, i ime slavnog vajara kome danas odajemo samo djelić poštovanja koje je zaslužio – Risto Stijović. Jer, složićete se da bi i veće države s ponosom isticale da su imale ovakve stvaraoce, one zahvaljujući čijim djelima bi stekli neprolaznu slavu”, saopštila je Vujačić.

Ona je naglasila da, otvaranjem ovog objekta, Glavni grad dobija novo mjesto na svojoj turističkoj mapi, gdje s ponosom može predstaviti njegov umjetnički, istorijski i svaki drugi značaj, budući da će upravo u ovim prostorijama biti izložen legat našeg čuvenog vajara, njegova ostavština data u nasljeđe svom rodnom gradu, koji mu na ovaj način vraća dug, jer kroz njegova remek-djela koja danas krase mnoge evropske i svjetske centre se i Podgorica prepoznaje.

“Početkom 2015. godine najavili smo da će izgradnja kuće Rista Stijeovića biti prioritet i da je naša obaveza da to i učinimo. Zbog toga su prethodna i aktuelna uprava predano radili na tom zadatku do poslednjeg trenutka shvatajući da je značaj ovog objekta, ne samo poštovanje velikanu crnogorske, jugoslovenske, pa i ukupne svjetske umjetnosti, jer ne zaboravimo da je on diplomirao u Parizu i dobio priznanje 37. Grand pri i bio u kruku visokih kulturnih stvaralaca. Priznanje umjetiku i Podgorici, koji upravo na Dan svog oslobođenja otvara ovaj objekat podsjećajući da se veličina grada mjeri stvaralaštvom njenih građana, pa i ovakvim stvaralaštvom kakva je umjetnost i djelo vajara Rista Stijovića“, istakla je sekretarka za kulturu i sport Nela Savković Vukčević.

Jedna od potomaka vajara Rista Stijovića Lela Lončarević istaklaje da su decenije stavaranja Rista Stijovića sabrane u tom postoru, otrgnute od zaborava i biće dostupne na jednom mejstu svima. Ona se zahvalila u ime porodice Glavnom gradu i Gradonačelniku dr Ivanu Vukoviću što su prepoznali značaj umjetničkog stvaralaštva Rista Stijovića i na ovaj način mu odali počast njemu i njegovoj skulpturi.

Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice Srđan Raičević je izrazio zadovoljstvo otvaranjem objekta i galerije.

“Glavni grad je u ovaj projekat uložio 420.000 eura. Obekat je 50 m2 i galerija koja će imati oko 340 m2 prostora“, istakao je Raičević.

On je najavio da će Glavni grad početi rekonstrukciju ulice koja vodi do Rodne kuće Rista Stijovića i za te namjene uložiti 125.000 eura, te rekonstruisati čitavu ulicu i povezati je pješačkim stazama trgom Bećir Bega Osmanaagića. Radovi će trajati 60 dana.