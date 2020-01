Vujović: Ne sumnjam da bi Amfilohije dobio autokefalnost od patrijarha Vartolomeja

Ukoliko Amfilohije i dalje ima kontrolu nad sveštenstvom u Crne Gore, a lično vjerujem da ima i da kažem uđe i okonča pregovore sa Vladom na način koji odgovara njemu, onda može da zaštiti svoju poziciju pa čak i u slučaju sukoba u Srpskoj pravoslavnoj crkvi i odvajanja od nje, on može da zadrži kontrolu. Vjerujem da ako bi se Amfilohije odlučio na raskol u SPC i traženje autokefalije te crkve, možda proširene na Crnogorsku pravoslavnu crkvu, ja ne sumnjam da bi dobio autokefalnost od patrijarha Vatrolomeja, ocijenio je za Prvu TV politički analitičar Zlatko Vujović.

Onaj ko bude kontrolisao protestne litije može da usmjeri zadovoljstvo i nezadovoljstvo građana u određenom smjeru. Sada je zato rivalitet hoće li to ostati mitropolit Amfilohije ili će proteste preuzeti srpska patrijaršija, time i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i prosrpske partije koje favorizuje u Crnoj Gori. Za sada, ocjenjuje analitičar, mitroplit Amfilohije bolje stoji.

“Na neki način je uspio i pored toga da obezbijedi kontrolu nad protestima, prije svega zbog jedne snažne infrastrukture , velikog broja sveštenika, aktivista SPC, koji su razočarani u opozicione prosrpske partije vidjeli svoj idejni spas u Amfilohiju Radoviću koji je postao novi lider srpskog političkog korpusa u Crnoj Gori i on želi da sačuva”, smatra Vujović.

Zato, kaže Vujović, predsjedniku Srbije mitropolit Amfilohije smeta više nego što mu možda smeta pitanje imovine SPC u Crnoj Gori.

“S druge strane Amfilohije je svjestan da ako bi pregovori između Vlade tekli sa SPC, da bi to moglo da završi time što on više neće biti na čelu Mitrpoloije, jer bi se trebao na potpuno drugi način pravno regulisati status tog novog pravnog lica u Crnoj Gori, na čijem čelu ne mora biti Amfilohije”, dodaje Vujović.

Sagovornik Prve kaže kako su zakonom promiješale karte i više nije onako kao što je bilo ranije.

“Čini mi se da će iz svega ovoga čemu svjedočimo izaći nešto prilično značajno. Prvo ovaj zakon je na neki način dao mogućnost državi Crnoj Gori , Vladi da utiče makar posredno time što će biti vlasnik nekretnine, da utiče na procese unutar pravoslavnog crkvenog svijeta. Vidjećemo kako će to rezultirati, ali ono što je kada govorimo o Amfilohiju, on vjeruje da bi vidio sebe na čelu jedne objedinjene pravoslavne crkve u Crnoj Gori”, napominje analitičar.

Zaključuje kako je prvi čovjek Mitropolije crnogorsko-primorske odvijek igrao političku igru, te da ga ne treba posmatrati isključivo kao crkveno lice. Amfilohije Radović je, ocjenjuje naš sagovrnik, i crkvena ali prije svega politička ličnost.

“Bez obzora da li se osjeća kao Crnogorac ili Srbin ili i jedno i drugo, nije spreman, makar je to moj utisak, da dovede do krvoprolića i sukoba kao što bi drugi bili spremni da ulože i to kao žetone u igri pod uslovom da se odigra kako oni to žele, jer nisu iz Crne Gore, jer bi Crna Gora poslužila za potkusurivanje nekih igara regionalnog karaktera”, navodi Vujović.

Upozorava da stvar nije samo lokalna, nego da je treba posmatrati i mnogo šire u pravoslavnom svijetu. U tom smislu smatra da je veoma značajno što vaseljenski patrijarh u obraćanjima predsjedniku Crne Gore koristi termin Pravoslavna crkva u Crnoj Gori . Iznosi i procjenu kako će biti anuliran tomos koji je SPC dobila da ima uslovno rečeno kontrolu nad pravoslavljem na teritoriji Kraljevine SHS.

Zlatko Vujović zato ocjenjuje kako je ono što se dešava u vezi sa reakcijama na Zakon više političko, a najmanje vjersko pitanje. Bez obzira što ogroman broj ljudi koji učestvuje u litijama i vjerujući narod možda i nema političku ambiciju.