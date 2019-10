Vuković: Glavni grad u Kuče tokom ove godine uložio preko 300 hiljada eura

Ove godine na teritoriji Kuča uložili smo preko 300 hiljada eura u putnu infrastrukturu, a dva najvažnija projekta tog tipa su se odnosila na rekonstukciju puta Kosor – Bioče, koji je otvoren kao alternativni pravac zbog sanacije klizišta u Gornjoj Vrbici, i asfaltiranje puta u selu Raći, koje je uz značajnu podršku lokalne zajednice dobilo asfalt nakon 50 godina, istakao je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković tokom današnje radne posjete Kučima.

On je saopštio da gradska uprava intenzivno izvodi radove i prema selima Pikalj i Momče, naglašavajući da je najznačajniji projekat koji se realizuje ove godine sanacija klizišta u Gornjoj Vrbici vrijednosti 317 hiljada eura koja će biti gotova do kraja novembra.

“Na taj način dobijamo kvalitetnu putnu mrežu i u perspektivi razmišljamo da je proširimo, dobijemo treću traku i biciklističku stazu u cilju stvaranja pretpostavki za turističku valorizaciju i grada Meduna i kompletne teritorije Kuča“, istakao je Vuković.

Gradonačelnik je ocijenio da je jako važno da se svi skupa potrudimo da objekti mjesnih zajednica koji predstavljaju ključnu sponu građana i lokalne uprave budu adekvatno opremljeni i uređeni, dodajući da je u tom cilju Glavni grad uložio 30 hiljada za sanaciju krova, a ubrzo kreće i zamjena bravarije, kao i unutrašnje sređivanje objekta na Ublima koji je značajan kao mjesni centar za Kuče u cjelini.

“Do kraja mandata riješićemo veliki broj problema i stvoriti pretpostavke da se ljudi polako vraćaju i žive u Kučima koristeći izdašne potencijale ovog kraja“, zaključio je Vuković.

Izvršni direktor Agencije za stanovanje Vladimir Tomović ovom prilikom je kazao da su završeni radovi na obnovi krovne konstrukcije Doma omladine u Ublima. Najavio je i nove aktivnosti.

“Otprilike za nekih petnaest dana biće izvršena zamjena vrata i prozora. Takođe imamo namjeru da do kraja godine saniramo unutrašnjost sale. To nismo do sada uradili jer nam je bio cilj da dok je lijepo vrijeme završimo krov. Kad se budu mijenjali prozori moraće se postavljati dio skele i onda ćemo to iskoristiti da se saniraju plafoni i da se sanira patos kada se sve završi, i da se naravno izvrši popravka zidova i krečenje sale kako bi ona bila za primjer“, istakao je Tomović.

Udruženo djelovanje organa lokalne vlasti sa Fondom za razvoj Kuča i Vojskom Crne Gore daje odlične rezultate u ovom kraju, tvrdi predsjednik mjesne zajednice Ubli Duško Živković.

“Pokušaćemo da na neki način da na ove prostore vratimo ljude koji su pošli odavde. Mi moramo mnogo toga da uradimo da bismo mlađim generacijama odnosno našim nasljednicima napravili uslove za jedan lagodan život“, kazao je on.

Predsjednik Fonda za razvoj Kuča “Marko Miljanov“ Radomir Prelević je rekao da je u posljednjih nekoliko godina urađeno puno na unapređenju inftrastrukture. Naveo je najznačajnije.

“Ove godine su napravljena četiri velika infrastrukturna objekta- klizište Vrbica, put Kosor-Bioče, asfaltiranje sela Raći i put Ubli-Momče. Nastavićemo koliko je u ovoj godini sa veliki sljedećim projektom a to je put Orahovo-Kučka korita“, zaključio je Prelević.

