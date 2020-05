Vuković na Ravnom lazu: Plamen slobode zapaljen u julu 1941. nikada se neće ugasiti

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković sa predstavnicima SUBNOR-a i UBNOR-a i antifašista Podgorice, danas je povodom skrnavljenja spomenika organizatorima Trinaestojulskog ustanka obišao Ravni laz u Piperima. Nepoznate osobe su polomile spomen ploču koja se nalazi na mjestu gdje je donijeta odluka o podizanju Trinaestojulskog narodnog ustanka 1941.godine, saopšteno je iz Glavnog grada.

<<<Sramno: Polomljena spomen ploča na Ravnom lazu>>>

“Juče kada sam dobio informaciju o tome što se desilo na ovom mjestu pokušao sam da napišem par riječi o tome u ime gradske uprave i nisam uspio da pronađem adekvatan način da saopštim ono što sam osjećao u tom trenutku i procijenio sam, imajući u vidu istorijski značaj ovog mjesta, ne samo za Crnu Goru već i za evropsku istoriju, da je ovo mnogo prikladniji način da iskažem i ogorčenje i protest, ali i pijetet prema onima koji su ugradili sebe u temelje slobode ove države i ovog društva”, istakao je Vuković.

On je naglasio da u danima kada Crna Gora proslavlja svoj najveći praznik – Dan nezavisnosti, u mjesecu kada cijela Evropa obilježava Dan pobjede nad fašizmom, nama se dešavaju ovakve stvari .

“Ja bih volio da je to incident, da je to rezultat djelovanja nekog poremećenog uma, ali bojim se da nije tako, već da se radi o obrascu krajnje destruktivnog ponašanja. To govorim zbog toga što se nama ovakve situacije često dešavaju. Nedavno je to bio slučaj sa nadgrobnim spomenikom Vaka Đurovića u Momišićima, prije toga sa spomenikom posvećenim palima u NOB-u u Golubovcima, prošle godine sa spomenikom na brdu Trijebač, tako da očigledno da te destruktivne snage kojima smeta sve ono za šta su ovi ljudi dali živote i sve ono što su imali, ne miruju i da nas čeka jedna duga i teška borba sa takvima”, naglasio je Vuković.

Vuković traži od nadležnih organa da urade sve što je u njihovoj moći da se otkriju počinioci ovog gnusnog čina, ali to je ista pamet koja je prije nekoliko dana oskrnavila državnu zastavu u Bijelom Polju, ista ona pamet koja je prije desetak dana pjevala četničke pjesme u Pljevljima, ona koja je prije nedjelju dana atakovala na pripadnike islamske vjeroispovjesti u toku svetog mjeseca Ramazana.

“Dakle, to je ona ista pamet koja želi da moderna Crna Gora ne počiva na Ravnom lazu, nego na Ravnoj gori. Neće moći dok jedna od nas koji drži do ovih stvari poštuje tu tradiciju, živ i zdrav i spreman da se bori, Crna Gora će biti trinaestojulska, antifašistička građanska i Crna Gora će se boriti protiv ovakvih i sličnih fenomena. Plamen slobode koji su ovi ljudi zapalili 8. jula 1941. a koji se razbukatao 13. jula se nikada neće ugasiti. Crna Gora će biti vječna!’’, zaključio je Vuković i dodao da će Glavni grad u saradnji sa nadležnim državnim organima, budući da se radi o kulturno-istorijskom spomeniku, u najkraćem roku obnoviti spomenik na Ravnom lazu.