Vuković: Putna infrastruktura na Zabjelu zavisi od mještana

Tek kada dobijemo elaborate o eksproprijaciji i kada budemo znali koliko ljudi je u posjedu zemlje koja treba da otkupimo, moći ćemo da uđemo u fazu realizacije projekata putne infrastrukture na Zabjelu i da utrošimo novac koji je za tu namjenu već opredijeljen u budžetu, kazao je gradonačelnik Ivan Vuković tokom susreta sa građanima Zabjela.

Gradonačelnik Podgorice sa saradnicima, razgovarao je sa građanima Mjesne zajednice Zabjelo o aktivnostima i realizovanim projektima, kao i planovima i razvojnim potrebama tog dijela grada u narednom periodu.

On je objasnio da su imovinsko – pravni odnosi gotovo najveća prepreka u rješavanju mnogih infrastrukturnih objekata ne samo u tom dijelu grada, jer se lokalna uprava često srijeće sa nespremnošću vlasnika da uopšte pregovaraju o tome da Glavni grad otkupi zemljište potrebno gradnju, navodeći primjer Donjogoričkog bulevara, tokom čije izgradnje se pregovaralo sa 12 vlasnika parcele od 35 metara kvadratnih, od kojih samo jedan gotovo tri mjeseca nije pristajao da proda svoj dio.

To usporava i realizaciju izgradnje parkinga iza zgrade „Zabjelska vektra“, jer je imovinski spor pred Upravnim sudom, dok su projektna dokumentacija i novac obezbijeđeni. Ipak, Vuković je naglasio da se nada postizanju dogovora sa vlasnicima parcele.

„Što se tiče Glavnog grada, mi sjutra možemo početi gradnju, ali moramo sačekati kraj tog sudskog spora, kojim će se utvrditi čija je ta zemlja, kome treba da se plati i po kojoj cijeni. Bez toga ne možemo, to bi bila pravna hajdučija“, kazao je on.

„Što se tiče Ulice Vojislavljevića, to je projekat koji je više puta najavljivan, rekao bih hrabro, ali ja ne mogu reći da će on biti realizovan u mandatu ove gradske uprave, jer nam za to prema nekim projekcijama treba 15 miliona eura. Uradili smo elaborat o eksproprijaciji, tu je potrebno otkupiti 16.900 metara kvadratnih zemlje u vrijednosti od 4 miliona i 130.000 eura, i to pod uslovom da vlasnici prihvate tu cijenu, a predračunska vrijednost izgradnje je 9.667.236 eura. Mi taj novac u budžetu nemamo, naš budžet je 65 miliona eura, a budžet za kapitalne investicije koji nikad nije bio procentualno veći i iznosi 40% ukupnog budžeta, iznosi 27 miliona eura. To bi značilo da se u jednoj godini gotovo ništa drugo ne uradi osim tog jednog bulevara, a mi na to nemamo pravo“, kazao je Vuković.

Ipak, gradska uprava radi na drugim projektima koji bi trebalo da rasterete tu saobraćajnicu.

„Čekamo da se uradi glavni projekat za most na Morači, da se uradi projekat onog posljednjeg dijela te saobraćanice, od skretanja za Ulicu 8. marta do tog mosta i da se uradi projekat rekonstrukcije onog improvizovanog kružnog toga na odvajanju nišićkog i cetinjskog puta. Kad dobijemo taj projekat, znaćemo koliko košta taj dio tog budućeg bulevara i bio bih vrlo zadovoljan da za vrijeme ovog mandata to riješimo, da proširimo most, da izvedemo bulevar u dužini od 150 metara, da napravimo kružni tok s jedne i sa druge strane. To samo po sebi ne bi riješilo problem saobraćajnih gužvi tamo, ali smo krenuli u realizaciju čitavog niza projekata koji će sigurno značajno rasteretiti saobraćaj u ovom dijelu grada. Konkretno mislim na to da smo završili Donjogorički bulevar, siguran sam da ćemo do kraja mandata završiti i bulevar kroz Gornju Goricu, potom buduću Zapadnu obilaznicu od Komanskog mosta do Cetinjskog puta i od tog mjesta prema Petrovačkoj magistrali iduće godine završavamo Jugozapadnu obilaznicu. Siguran sam da će tada situacija ovdje kada je riječ o saobraćaju biti značajno bolja, jer značajan broj vozila u tranzitu neće više morati da ulazi u grad, već će ići obilaznicama“, kazao je Vuković.

Gradonačelnik je najavio da će se u Ulici 27. marta graditi park, te nastavak projekta „Mikro 020“, kroz koji je na Zabjelu već uređena jedna površina u Ulici princeze Ksenije.

„Dok čekamo stvaranje uslova za realizaciju krupnih projekata, radimo na onome što se može uraditi bez zastoja, kako bismo kroz manje intervencije poboljšavali uslove života stanovnika ovog dijela grada“, kazao je on.

Vuković je govorio i o tekućem investicionom ciklusu od 200 miliona eura ulaganja u kapitalne infrastrukturne projekte u Glavnom gradu, među koje spadaju postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, jugozapadna obilaznica, donjogorički bulevar, ugradnja led rasvjete, izgradnja doma za stare, bulevar prema Zeti, vrtić na Starom Aerodromu, srednja stručna škola u Golubovcima, zgrada Gradskog pozorišta, zapadna obilaznica, bulevar između Podgorice i Danilovgrada, novi bulevar u Gornjoj Gorici, bulevar prema Tuzima, rekonsturkcija starog puta ka Danilovgradu, izgradnja istočne tribine Gradskog stadiona, proizvodnja električne energije iz biogasa i mnogi drugi.

Vuković i njegovi saradnici i tokom narednih nekoliko sedmica razgovaraće sa građanima u svim mjesnim zajednicama na teritoriji Podgorice.

