Zbog bolje zarade i provoda elitne prostitutke iz Beograda stigle u Crnu Goru

Kako Beograd tokom ljetnjih mjeseci opusti tako i elitne prostitutke iz srpske prijestonice traže mjesta za bolju zaradu, pa se najčešće upute u primorske gradove Crne Gore i Hrvatske. Cijenu elitne prostitutke diktira njen izgled, koliko je ona poznata u visokom društvu, ali i u široj javnosti. Ranijih godina crnogorka policija je često obavještavala javnost o hapšenju osoba koje su se sumnjičile da su se bavile prostitucijom ili bili podsrednici u izvršenju tog krivičnog djela. Međutim, od početka ove godine nije zabilježen nijedan takav slučaj. Može se pretpostaviti da su se osobe koje se bave prostitucijom i njihovi makroi bolje organizovali pa izmiču policiji.

“Na Crnogorskom primorju su sada mnoge takozvane starlete, djevojke koje su učestvovale u rijaliti programima, koje su i pred kamerama imale seks, pričale o svojim seksualnim sposobnostima. Što su poznatije, to imaju bolji prolaz. Zato mnoge djevojke i odlaze ljeti na primorje. Skoro sve na crnogorsko i hrvatsko, jer se tamo lakše sporazumijevaju i lakše prave kontakte. Cilj je, naravno, dobar provod i dobra lova”, ispričala je nedavno za Blic jedna od beogradskih eskort dama.

Djevojke koje se odlučuju na luksuzniju verziju najstarijeg zanata su raznih profila-i studentkinje, i domaćice, zaposlene i nezaposlene, a ima mlađih i starijih. Međutim, najpopularnije su one koje su postale poznate preko nekog rijalitija.

Kako je za Blic nedavno objasnila Bojana Sekulić Stanković, operativac Odeljenja za javni red i mir u Ministarstvu unutrašnjih poslova, ipak nema tipičnog profila prostitutke koja radi za velike novčane sume.

“Ljudi obično kada pomisle na takvu vrstu prostitutki zamisle neku mladu, sređenu, botoksiranu ženu, odnosno djevojku koja sebi može priuštiti skupe tretmane, sa silikonima u grudima, usnama, zadnjici. Ima takvih, ali one su zapravo u manjini”, ispričala je Sekulić Stanković.

Elitne prostitutke ne gube vrijeme na pregovore sa klijentima. One za sve to imaju svoje posrednike, makroe, koji ih nudi na “tržištu”.

Djevojke koje nisu poznate medijima ne zarađuju toliko mnogo u odnosu na one koje jesu. Zbog toga se na sve načine i trude da uđu u neki rijaliti, ne bi li im cijena među klijentima skočila.

Ako su medijski eksponirane što kroz rijalitije, skandale, priče koje se plasiraju u medijima, one mogu dobiti mnogo više para. Najčešće se taj novac mjeri u stotinama eura, ali to zavisi od toga da li su one angažovane na pola sata, sat. Da li je to u nekom hotelu u kome se nalazi gost koji je angažovao djevojku i koja je došla da odradi svojih pola sata, sat, ili se radi o plaćenim vikendima (što je u posljednje vrijeme uzelo maha) u inostranstvu.

Cijena usluge koje pruža elitna prostitutka je oko 150-250 eura za sat vremena, a klijent za cijelu noć uglavnom plaća 500 eura. Međutim, cijene mogu biti i mnogo veće.

Cijene na Crnogorskom primorju su veće jer su klijenti mahom stranci Rusi, Italijani, Englezi… U toj situaciji onda uglavnom nema klasičnog dogovora oko tarife jer je bogata klijentela uvijek ljubazna i galantna.

Nije rijetkost da ukoliko imaju izuzetne klijente, što se tokom ljetnjih mjeseci često događa na Crnogorskom primorju, za vikend zarade i nekoliko hiljada eura. U tu cijenu ne ulazi i sav ostali luksuz koji im je obezbijeđen-skupa hrana, luksuzna piča, smještaj.

U Krivičnom zakoniku Crne Gore postoji krivično djelo posredovanje u vršenju prostitucije. Tretira stuaciju u kojoj se neko lice koristi za seks pri čemu se daje ili obećava novac ili neki drugi vid naknade ili nagrade za takvo angažovanje. Visina kazne za ovo krivično djelo zavisi od toga da li je učinjeno prema maloljetniku, kao i da li je počinjeno na organizovan način.

U članu 210 stav 1 Krivičnog zakonika Crne Gore propisana je kazna zatvora od tri mjeseca do dvije godine za onoga ko navodi ili podstiče drugu osobu na prostituciju ili učestvuje u predaji nekog lica drugome radi prostitucije. Ista kazna odnosi se i na propagiranje ili reklamiranje prostitucije preko medija.

Ukoliko je ovo krivično djelo učinjeno prema maloljetnom licu ili ga je učinilo više počinilaca na organizovan način, okrivljeni mogu dobiti zatvor od dvije do deset godina.

U stavu tri je propisano da će se onaj ko koristi usluge maloljetnog lica kazniti zatvorom od dvije do deset godina.