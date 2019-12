Zbog mogućih nenajavljenih okupljanja ove ulice u Podgorici su zatvorene za saobraćaj

Povodom izglasavanja Zakona o slobodi vjeroispovjesti ili uvjeranje i pravnom položaju vjerskih zajednica, zbog mogućih neprijavljenih okupljana građana u užem gradskom jezgru u Podgorici za pješake i vozila više ulica je zatvoreno za saobraćaj, saopšteno je iz Uprave policije.

Saobraćaj je obustavljen na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog – od ulice Jovana Tomaševića do ulice Marka Miljanova, Bulevaru Stanka Dragojevića – od Boleške ulice do ulice Ivana Crnojevića, u Ulici Slobode – od hotela Hilton do Trga Nezavisnosti, Ulici Kralja Nikole – tačnije od hotel Hilton do hotela Nikić i Karađorđevoj ulici.

“Ove ulice biće zatvorene danas za saobraćaj svih morornih vozila i kretanje pješaka od 07.30 časova do procjene rukovodioca obezbjeđenja. Zatvranjem navedenih ulica i saobraćajnica policija je spriječila neprijavljena okupljanja ispred Skupštine i drugih obavezno štićenih objekata a prema svim pojedincima koju su putem medija pozivali građane na okupljanja protivno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama preduzeće se mjere shodno

pozitivnim pravnim propisima u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira, nesmetanog funkcionisanja državnih institucija i očuvanja lične, imovinske sigurnosti i bezbjednosti svih građana Crne Gore”, navodi se u saopštenju Uprave policije.