Zbog radova na mreži sjutra više gradova bez struje

Djelovi više opština biće sjutra po nekoliko sati bez struje zbog radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

U Podgorici će, od devet do 15 sati, bez struje biti Podsić, od devet do 17 Kruševice i Jasika, a od osam do 16 sati manastir Vranjina.

Na Cetinju će, od devet do 15 sati, bez struje ostati Belvederska ulica.

U Plužinama će, od sedam do 18 sati, bez struje biti Unač, Herceg strana, Repetitor Unač, Podmilogora, Trsa, Lice, Pišče, Boričje, Boričko brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje, Nedajno i Mala Crna Gora.

Na području Bijelog Polja će, od devet do 14.30 bez struje ostati Lijeska, Galica, Sokolac, Šljemena, Pisana Jela i Barice.

U Kolašinu će, od deset do 14 sati, bez struje ostati Mujića Rečine i Petrova Ravan.

Bez struje će u Šavniku, od devet do 15 sati, ostati Godijelja, a na Žabljaku Pošćenski Kraj.

U Pljevljima će, od osam do 15 sati, bez struje ostati Kalušići, Brvenica i Čavanj.

Od 8.30 do 14.30 sati, u Rožajama će bez struje biti potrošači koji se napajaju sa dalekovoda Zeleni Bašča.

U Andrijevici će, od devet do 12 sati, bez struje biti četiri zgrade oko SUP-a, od 12 do 15 sati soliter, zgrada Solidarnosti i zgrada DPS-a iza Doma Zdravlja, a od 8.30 do 14.30 sati Bojoviće – Talanovac i povremeno Gnjili Potok.

Radovi će u slučaju loših vremenskih uslova biti odgođeni.