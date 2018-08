Zbog radova na mreži većina gradova sjutra bez struje

Zbog planiranih radova na mreži, u ponedjeljak 13. avgusta, bez napajanja električnom energijom ostaće više gradova u Crnoj Gori, saopšteno je iz CEDIS-a.

U Podgorici neće biti struje u mjestu Han Garančića u terminu od 10:00 do 15:00 sati.

Cetinje (dio Njeguša) biće bez napajanja u terminu od 09:00 do 14:00 sati.

Nikšićki Zaslap i Nudo ostaće bez struje u terminu od 09:00 do 17:00 sati, dok će Šume biti bez napajanja u terminu od 09:00 do 15:00 sati.

Plužine neće imati struje u terminu od 09:00 do 13:30 sati (Polja Pejovića).

Što se Bijelog Polja tiče u terminu od 9:00 do 15:00 sati bez struje biće: Pavino Polje, Mahala, Čokrlije, Bijeli Potok, Grab, Vergasevici, Kovren, Bliskova, Stozer, Gorice, Kicava i Glibavac.

Pljevaljska mjesta biće bez struje u terminu od 09:00 do 15:00 sati i to: Brana Otilovići, Mataruge, Gačevića dolina, Kneževići, Raganice, Obarde, Vukovo Brdo, Kleke Kozica, Raćevo, Vrulja, Breza,Vlaovina, Ćirovići, Ljutići, Podborova i Zelena stijena.

Beranski dio Štitara i Trepče takođe će ostati bez napajanja u terminu od 08:00 do 14:30 sati.

Petnjica: u terminu 09:00 h do 15:00 sati gradsko i seosko područje opštine Petnjica.

Dio Trešnjeva u Andrijevici ostaće bez struje od 08:00 do 14:30 sati.

Kolašinska mjesta Raičevine i Žirci biće bez napajanja u terminu od od 09:00 do 15:00 sati, Mojkovačke Paćice u terminu od 09:00 do 15:00, i Rožajski Klanac u terminu od 09:00 do 14:30 sati.