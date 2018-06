Zbog vježbe policije ove ulice u Podgorici će sjutra biti zatvorene

Nekoliko ulica i most Junion u Podgorici zbog vježbe policije i službe bezbjednosti Ambasade SAD-a biće zatvoreni za saobraćaj od sedam do 11 časova, saopšteno je iz Uprave policije.

“Biće zatvorene sljedeće ulice i most u Podgorici: Bulevar revolucije (od raskrsnice sa ulicom Ivana Vujoševića do raskrsnice sa ulicom Ivana Milutinovića), Ulica Ivana Milutinovića (od raskrsnice sa Bulevarom Svetog Petra Cetinjskog do mosta Junion (Union Bridge-a), Most Junion (Union Bridge), Ljubljanska ulica i Ulica Džona Džeksona”, navode iz policije.

Tokom vježbe će, kako ističu, biti korišćena pirotehnička sredstva, što će proizvoditi buku i dim.