Aerodrom u Tivtu se mora osposobiti za noćni saobraćaj

Odbor direktora Aerodroma prepoznao je potrebu izrade stručnog elaborata kojim će riješiti višedecenijsku dilemu oko noćnog letjenja na tivatskom aerodromu, kazao je predsjednik Odbora direktora Aerodroma Crne Gore Dragoljub Bulatović.

On je saopštio je da nema opravdanja da u 21. vijeku, u zemlji koja je svjetski poznata turistička destinacija, aerodromi ne budu moderni i opremljeni, jer su oni zamajac ekonomskog i turističkog razvoja Crne Gore.

“Nemogućnost obavljanja saobraćaja od zalaska do izlaska sunca čini Aerodrom Tivat neoperativnim za veći broj avio operacija, a istovremeno teret saobraćaja koncentriše u mnogo kraćem i isključivo dnevnom režimu rada. To dovodi do zagušenja tokom turističke sezone, gdje se na Aerodromu Tivat u jednom danu opsluži preko 60 vazduhoplova i 10.000 putnika”, dodao je Bulatović.

Odlukom Borda priprema analize za potrebe noćnog letjenja povjerena je Vlastimiru Ristiću, članu Odbora direktora, koji je u saradnji sa izvršnim menadžmentom komisijski pripremio zahtjev.

Sa njim će se kroz međunarodni poziv izabrati ponuđač čiji je zadatak da izradi elaborat za noćno letjenje na tivatskom aerodromu.