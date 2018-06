Breslin ocijenio da Crna Gora može potpuno da iskoristi sredstva IPARD-a

Odličan odziv poljoprivrednih proizvođača na prvi javni poziv kroz IPARD program je znak da Crna Gora može u potpunosti iskoristiti raspoloživa pretpristupna sredstva Evropske unije za poljoprivredu, ocijenio je danas šef pretpristupne jedinice Generalnog direktorata za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije, Liam Breslin.

<<<Crnogorski sektor poljoprivrede položio je još jedan veliki evropski ispit<<<

„Na prvi poziv za podršku imali ste blizu 400 zahtjeva, što je odličan odziv. Ministarstvo je imalo intenzivnu kampanju, praktično od vrata do vrata, kako bi doprli do svih farmera i pomogli im da shvate mogućnosti i šanse. Sada će Ministarstvo obraditi sve zahtjeve, a ono što želim da vidim je da ne vratite ništa Briselu, nego da u potpunosti iskoristite raspoloživa sredstva. Siguran sam da je Crna Gora na pravom putu da to ostvari, kako bi bila kvalifikovana da koristi i veći budžet od strane EU“, ocijenio je Breslin.

Primjena IPARD programa, kazao je, veliki je iskorak za Crnu Goru, te je čestitao ministru poljoprivrede i ruralnog razvoja Milutinu Simoviću i zaposlenima u tom resoru na trudu koji su uložili da Crna Gora dobije akreditaciju za IPARD program, dodajući da su to uradili na najbolji način.

Podsjetio je da kroz IPARD Crna Gora ima na raspolaganju 39 miliona eura bespovratnih sredstava EU za podršku farmerima i prerađivačkoj industriji, što predstavlja veliku šansu za unapređenje farmi i prerađivačke industrije, modernizaciju i rast konkuretnosti domaće proizvodnje.

„Posjetio sam više puta Crnu Goru, njen sjever, centralni dio. Bio sam jako impresioniran. Poljoprivredni sektor ima jako dobar potencijal i mislim da je važno iskoristiti mogućnosti IPARD podrške, kako bi se generisao dalji razvoj“, zaključio je Breslin.

Ž.N.