Brojne aktivnosti za stabilnu mrežu prema bjelopoljskim selima

Rad na održavanju elektroenergetske mreže teško da se može ravnati sa mnogim drugim, takođe terenskim i teškim zanimanjima možda čak ni sa jednim i iz iste “energetske” branše. Svakodnevno smo svjedoci požrtvovanosti montera u obavljenju aktivnosti ne mareći za vremenske prilike, koje često njima nijesu naklonjene, kako bi što prije korisnici dobili električnu energiju u područjima gdje je falila. Kako sagovornici Dnevnih novina u šali kažu: nas i ne zovu u pomoć kad je vrijeme lijepo. Sa druge strane, koliko god se trudili da razumijemo, kada nemamo električnu energiju skloni smo da osudimo one koji se na terenu nesebično daju.

Jedna takva priča odvela nas je u Bijelo Polje, tačnije u mjesto Ravna Rijeka čiji mještani negoduju zbog, kako kažu, loše mreže i čestih prekida na njoj. Sa bjelopoljskom ekipom elektrodistributera obišli smo dalekovod Slijepac most sa kojega se napaja oblast Ravna Rijeka.

Dalekovod Slijepač most napaja jedanaest trafostanica i dugačak je oko 20 kilometara. Kako su iz CEDIS-a kazali, početna dionica dalekovoda Slijapač most od TS 35/10 kV Ribarevine, koja prolazi i kroz naselje Ravna Rijeka, pa do trafostanice Slijepac most prije 10 godina je rekonstruisana u procentu od oko 90 odsto. Na toj dionici ostale su neriješene sporne tačke zbog imovinskih problema ali one nijesu kritične.

“Tada su postojeći stubovi zamijenjeni novim betonskim a nekoliko tačaka je ostalo neriješno zbog imovinskih odnosa. Takođe na pojedinim lokacijama, dalekovod je veoma ugrožen gradnjom objekata u njegovoj neposrednoj blizini ili ispod njega, što je strogo zabranjeno prema Zakonu o energetici, a i veoma opasno za imovinu i živote pojedinaca koji tu žive”, kažu sagovornici iz CEDIS-a.

Mještani, prema njihovim izjavama, nijesu nezadovoljni tim dijelom trase koja napaja veći dio pomenute oblasti. Međutim, iskazali su nezadovoljstvo dijelom od Slijepač mosta prema selima Mijatovo kolo, Jabučno, Okladi, Gevčina i Pali.

Na nedavno održanom protestnom skupu mještana zbog, prema njihovim riječima, loših naponskih prilika, moglo se čuti negodovanje zbog situacije sa mrežom u oktobru, kada je počela školska godina a djeca starijih razreda ne mogu pratiti nastavu na daljinu.

“Svjesni smo da ogranak dalekovoda Slijepač most koji vodi ka selima Mijatovo kolo, Jabučno, Okladi, Gevčina i Pali nije do kraja saniran. Međutim, u prethodnom periodu na toj dionici su završene sve kritične tačke. U toku ove godine većina trafostanica je obnovljena, a sve stubne trafostanice su rekonstruisane”, kažu iz CEDIS-a.

Oni dodaju da je u posljednjih par mjeseci zabilježen veći broj prekida u napajanju sa toga dijela dalekovoda, što zbog loših vremenskih prilika ali i dobar dio zbog planiranih radova na njegovom održavanju i rekonstrukciji.

“Kada su neplanirani prekidi u pitanju bilo ih je, uglavnom u večernjim satima. Što se tiče dužih dnevnih prekida u napajanju u oktobru, zabiljezena su tri i to 1, 3. i 4.oktobra. Prvi je mogao da prouzrokuje probleme u online učenju na šta su mještani ukazali, dok su se posljednja dva desila za vikend. Svakako, i ovom prilikom se izvinjavamo korisnicima, naročito đacima zbog neprijatnosti koju prouzrokuje neredovno napajanje električnom energijom”, naglašavaju u CEDIS-u.

Naglašavaju da su ekipe održavanja više puta obišle cijeli dalekovod. U tim aktivnostima zamijenjen je značajan broj izolatora na betonskim stubovima, iskontrolisani kablovski vodovi, veze sa trafostanicama i ostali potrebni radovi. Takođe, u prethodnom periodu raskresano je rastinje u kritičnim dionicama dalekovoda.

“Ono što nam je umnogome usporilo završetak posla raskresivanja trase, jeste zabrana jednog od mještana da ekipa pristupi sječi rastinja u trasi mreže koja prolazi preko njegoovg imanja. Naročito je zanimljivo što je upravo taj mještanin uputio zahtjev CEDIS-u za tu sječu rastinja. Tako da se naše ekipe na terenu susrijeću sa raznim izazovima ali koje ih nikada neće pokolebati u krajnjem cilju, a to je stalni rad na poboljšanju naponskih prilika za sve korisnike u Crnoj Gori”, kažu sagovornici iz CEDIS-a.

Iz CEDIS-a navode i da su u subotu 3. oktobra, uz podršku ekipe za relejnu zaštitu, ispitali reagovanje zaštite i sanirali nekoliko mogućih uzroka kvarova na dalekovodu, između ostalog i oštećenje jedne žile kablovskog vodu na priključnom dalekovodnom stubu.

“To oštećenje je vjerovatno nastupilo usljed djelovanja trećeg lica. Već smo pomenuli ispade toga dalekovoda pretežno u večernjim satima pa su posljednjih desetak dana, obavljena podrobna ispitivanja sa ekipom ispitivača iz Sektora za održavanje pri čemu su odrađene neke korekcije zaštita pa je i taj problem saniran”, dodaju iz CEDIS-a.

Tokom godine na tom potezu rađeno je i na niskonaponskim mrežama Ravna Rijeka i Bozovića Polje kroz tekuže održavanje, a i kritične tačke kroz havarijsko održavanje i po zahtjevima korisnika na ostalim NN mrežama.

Naponske linije mnogo boje

Iz CEDIS-a su istakli da će i u narednom periodu kontinuirano raditi na poboljšanju naponskih prilika na dalekovodu Slijepač most ali i na cijelom području opštine Bijelo Polje. Tvrde da će mještani u budućem periodu imati manje razloga za nezadovoljstvo s obzirom da su planovi za naredni period za to područje već potvrđeni.

“Za dalekovod Slijepač most za 2021. godinu planirana je totalna rekonstrukcija kroz investicionu projekat održavanja 3081. U toku je priprema dalekovoda za detaljno snimanje sa GPS uređajem i odabirom rješenja pri čemu će se mijenjati svaki loš stub sa novim stubovima, uradiće se zamjena užeta, zamjena izolatora kao i rekonstrukcija preostalih trafostanica. Takođe, kroz plan investicija dat je predlog za izgradnju nove trafostanice Slijepač most. U toku je i rekonstrukcija niskonaponske mreže Božovica Polje kroz tekuće održavanje. Imajući sve ovo u vidu, mještani će, u budućem periodu, imati manje razloga za nezadovoljstvo jer će naponske prilike biti mnogo bolje, zaključuju u CEDIS-u.