Budžet puniji, džepovi prazniji

Građane Crne Gore od januara čeka još jedan talas poskupljenja. Od Nove biće skuplja struja, gorivo, cigarete, a biće veći i PDV.

“Šta reći o poskupljenjima? Ništa novo, mi ovako živimo već dugo. Jedno poskupljenje vuče sve druge za sobom. Nije mi jasno kako u Crnoj Gori živi jedna petočlana porodica sa djecom. Smatram da država ne radi ništa u korist građana, već da na ovaj način puni svoje džepove koji su očigledno za potrebe građana šuplji. Poskupljenje struje i povećanje PDV-a ravno je društevnom samoubistvu. Kod nas postoje porodice koje dosta novca daju za ljekove, a država na to zatvara oči. Svaka Nova godina nama donese nova poskupljena. Novca u državi ima, samo za građane ne! Mi radimo za naše političare”, ljuta je Milena.

Vesna nam kaže da njena petočlana porodica i pored toga što rade teško mogu da se izbore za svoje osnovne potrebe.

“Jedno poskupljenje vuče drugo. Cijene nisu u skladu sa većim dijelom primanja građana. Kad će na red doći penzije i plate da se povećaju i to da bude primjetno? Građani već dosta duguju za struju, a da ironija bude još veća i ona je poskupila”, kaže nam ova Podgoričanka.

Njena sugrađanka Vera duboko je razočarana i ljuta.

“Sve ide nauštrb građana, ali ne možemo ništa da postignemo kao što vidite. Možemo samo da sagnemo glavu, a oni će i dalje da nas udaraju“, kratko je prokomentarisala ona.

Ljut je i Igor.

“Ovo je novi udar na naš ionako “tanak novčanik”. Skuplja struja, gorivo, dovešće do toga da poskupe i osnovne životne namirnice. Ima li kraja ovome? Šta ćemo ako nam poskupe hljeb i mlijeko? Bojim se da ovakva ekonomska politika vodi osiromašenju ionako siromašnih građana. No, iz ove kože nemamo đe, pa ćemo valjda i ovo preživjeti”, kazao nam je Igor.

Ošte mjere štednje, šta sve poskupljuje?

Kako bi konsolidovala javne finansije, Crna Gora nakon četiri godine ponovo uvodi udarnu mjeru-povećanje PDV. Tako ćemo od prvobitnog povećanja sa 17 na 19 odsto, od Nove godine imati novo i to 21 odsto, ali i veće akcize na ugalj i cigarete.

<<<Oštriji set mjera štednje: Veće akcize, PDV ide na 21 odsto<<<

A sve to Vlada nam je saopštila na dan kada je naša zemlja primljena u porodicu najmoćnijih država.

Prošli put je PDV sa 17 na 19 odsto povećan 2013. godine. Nakon četiri godine ovo je udarna mjera.

Veći PDV znači i veće cijene i ugrožavanje životnog standarda građana. Ovaj porez se prebacuje na teret građana koji će sada sa istim i manjim platama moći da kupuju manje robe.

No, to je nešto što nas je čekalo, samo je bilo pitanje vremena kada će se primijeniti. Da li je to prava mjera, vidjećemo.

Pojedini građani osjetiće i značajniji, dodatni udar po džepu, a riječ je o onima koji rade u javnom sektoru. Njima će zarade biti smanjene za šest odsto.

<<<Godina Vlade: Raste BDP, ali i PDV<<<

<<<Rast PDV-a za dva odsto ne znači da i cijene toliko rastu<<<

Planirane mjere štednje Vlade uključuju i povećanje akcize na alkohol, ugalj i gaziranu vodu koja se zaslađuje.

Po hektolitru etil ahkohola od 1. jula akciza je 850 eura, u narednoj godini 1.050, a u 2019. godini 1.500 eura.

Od avgusta akciza po hektolitru gazirane vode sa dodatkom šećera iznosi 30 eura, u narednoj godini 40, a u sljedećoj 50 eura. Ukupan trogodišnji efekat po budžet bi trebalo da bude 15,3 miliona.

Po prvi put se uvodi akciza na ugalj koja bi trebalo od 2019. da bude 0,15 eura/GJ, a godinu kasnije 30 centi.

Za dvije godine od ove mjere bi trebalo da se u budžet slije 4,6 miliona.

Zbog toga će se povećati i prihodi od PDV za 800.000 eura naredne godine.

Autobus postaje luksuz: Cijena karte 90 centi?

A podgorički autobuski prevoznici počeli su pregovore oko povećanja cijene autobuske karte u gradskom i prigradskom prevozu.

Prema najavama karta bi na gradskim linijama koštala 90 umjesto 70 centi.

“Razmišljam da od 1. januara naredne godine podignem cijene voznih i mjesečnih karata u gradskom i prigradskom prevozu. Poskupljenje je prouzrokovano zbog nekoliko razloga a najvažniji je taj da je Ministarstvo finansija od 1. avgusta ove godine donijelo novi pravilnik za dobijanje povraćaja akciza na gorivo. Za svaki litar goriva koji smo potrošili dobijali smo povraćaj 0,181 euro po litru, a po novom pravilniku dobijamo sedam odsto na prijavljeni pazar. Zbog novog pravilnika Ministarstva finansija o vraćanju akcize na gorivo mi smo oštećeni za dvije trećine sredstava“, rekao je za Dan Danilo Pejović, vlasnik prevoza “Montenegro prevoz Pejović“.

Struja skuplja šest odsto

Struja će od 1. januara poskupiti šest odsto.

Razlog je taj što je tokom 2017. godine došlo do značajnog rasta cijena električne energije na referentnoj energetskoj berzi u Budimpešti koja utiče na formiranje cijena električne energije i u Crnoj Gori.

<<<Struja za domaćinstva skuplja šest odsto, popust za sve “velike potrošače“<<<

Zbog loše hidrološke situacije u regionu, u prethodnih 12 mjeseci, cijene na berzi u ovoj godini veće su skoro za 30 odsto.

Predloženim povećanjem od šest odsto, uvjeravaju u EPCG, cijena energije za domaćinstva i male kupce značajno je ispod tržišne berzanske cijene.

“Ukoliko se posmatra prosječan račun domaćinstava sa potrošnjom od 400 kWh, planiranim povećanjem (prva stavka na računu) sa sadašnjih 34 eura povećava se na 34,92 eura što predstavlja uvećanje od 2,7 odsto na cjelokupnom računu”, objašnjavaju u EPCG.

Od Nove skuplje gorivo

Poskupljenje goriva rezultat je povećanja PDV-a na 21 odsto.

<<<Od Nove skuplje gorivo, evo i koliko<<<

Umjesto 1.28 eura, koliko će koštati do 1.janura, eurosuper 98 i 95 koštaće 1.30 eura.

Cijena eurodizela iznosiće 1.18 eura, a lož ulja za veleprodaju 1.15.

Cigarete skuplje 50 centi

Od novih cijena cigareta pušače će zaboljeti glava, jer će od Nove cijene biti skuplje 50 centi.

Ovo je drugo poskupljenje cigareta za pola godine, jer su u avgustu zbog povećanja akciza na duvanske proizvode, sve cigarete poskupile 30 centi po paklici.

Od većih akciza na duvanske proizvode Vlada do 2020. godine planira prihod od 35,6 miliona eura.

“Po tom osnovu budžetski prihodi biće uvećani ove godine za 4,6 miliona eura, iduće godine 17,8 miliona, a 2019. 13,2 miliona. Ukupan efekat u tri godine bio bi 35,6 miliona eura”, navodi se u Strategiji fiskalne konsolidacije.

Akcize na duvanske proizvode i alkohol nastaviće da rastu i narednih godina kako bi se uskladile sa iznosima u EU, a planirani prihod države po tom osnovu iznosi 70 miliona eura.

Slađana Đukanović