Centralna banka tužila bivšeg guvernera Ljubišu Krgovića

Centralna banka Crne Gore tužila je bivšeg guvernera Ljubišu Krgovića, a ročište po toj tužbi zakazano je za 18. septembar u devet sati u Osnovnom sudu u Podgorici. Prema informacijama do kojih je došao Dan, predmet protiv Krgovića vodiće sudija Ana Bečanović. Zbog čega je CBCG tužila bivšeg čelnika za sada je nepoznanica.

Ljubiša Krgović je Danu potvrdio da ga je bivši poslodavac tužio, ali nije želio opširnije da komentariše i otkrije povod za tužbu, samo je je kratko kazao da ima veze i sa platama. Krgović je rekao i da on nije želio da dođe do ovoga, ali da se CBCG ipak opredijelila da ga tuži Osnovnom sudu. Istakao je i da je htio da se dogovori sa CBCG, kako ne bi došlo do sudskog spora, ali da oni to nijesu prihvatili. Bivši guverner je kazao da će se nakon okončanja postupka detaljnije izjasniti po ovom pitanju.

Prema pouzdanim informacijama Dana, u Centralnoj banci je zaposlena Krgovićeva žena. Krgović je bio guverner Centralne banke od 2001. do druge polovine 2010. godine. Fotelju je izgubio nakon što je Vlada utvrdila Predlog novog zakona o CBCG. Tim zakonom je skraćen mandat tadašnjim članovima Savjeta vrhovne monetarne institucije.

Krgović se sada bavi privatnim biznisom.