Crna Gora najbrže rastuća evropska turistička destinacija

Direktorica Nacionalne turističke organizacije Crne Gore Željka Radak Kukavičić, sa saradnicom, učestvovala je u radu 98. generalne sjednice Skupštine Evropske komisije za putovanja (ETC), koja se održala u Varšavi, od 28. do 30. oktobra.

Ovom prilikom, odobrena su sredstva za zajedničku marketinšku kampanju, koju će Crna Gora i Srbija realizovati u partnerstvu sa ETC na tržištima Kine, SAD i Kanade, pod sloganom “Wild Soul of Europe – Slow Adventure”, u periodu od novembra 2019. do oktobra 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta je 340 000 eura.

Osim toga, na ovoj sjednici Crna Gora je imenovana za člana Odbora direktora Evropske komisije za putovanja, u narednom dvogodišnjem mandatu (2020-2021), pored Mađarske, Slovačke, Latvije, Norveške, Monaka i Švajcarske.

Prema poslednjem izvještaju Evropske komisije za putovanja (European Tourism in 2019: Trend & Proscpects Q2/2019), Crna Gora je prepoznata kao najbrže rastuća destinacija medju 33 evropske zemlje koje su članice ove međunarodne organizacije.

Generalno, potražnja za evropskim turizmom zadržala je uzlaznu putanju tokom prvog dijela 2019. godine. Gotovo sve destinacije, članice ETC zabilježile su značajan porast turističkih dolazaka, među kojima balkanske destinacije biježe najveći uspjeh. Crna Gora je na prvom mjestu po ostvarenom rastu, a zatim slijede Turska, Slovenija i Grčka, što je u izvještaju ETC ocijenjeno kao rezultat aktivnosti ovih destinacija na proširenju turističke sezone, diversifikaciji ponude i razvoju marketinških niša.

Među udaljenim tržištima, na kojima ETC promoviše Evropu kao destinaciju, SAD i Kina se i dalje ističu po svom doprinosu rastu evropskog turizma sa udjelom od 11% i 4%. Veliki rast dolazaka sa kineskog tržišta bilježe južno-mediteranske destinacije. I u ovom slučaju lider Mediterana je Crna Gora, a slijede je Kipar i Hrvatska.

“Kroz promociju transnacionalnih iskustava, Evropska komisija za putovanja (ETC) posebno nastoji povećati vidljivost mnoštva proizvoda koji su na raspolaganju i stvoriti svijest o raznovrsnosti ponude regiona Evrope. Osnovni stub za postizanje održivog rasta evropskog turizma jesu javno-privatna partnerstva, slijedeći fokusirani pristup zajedničkim i ostvarivim ciljevima”, rekao je Eduardo Santander, izvršni direktor ETC.

Na sjednici u Varšavi usvojeni su Akcioni plan i Budžet za 2020. godinu, razmatrani su aktuelni i budući odnosi između ETC i Evropske komisije (EC), predstavljene su studije i rezultati istraživanja radne grupe ETC MIG (Market Intelligence Group), kao i realizovane i planirane aktivnosti radne grupe za marketing (ETC Marketing Group), u čijem radu učestvuju i predstavnici Crne Gore.