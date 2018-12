Crnogorska ponuda za novogodišnje praznike predstavljena u Beogradu

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama, strateškim partnerima i Ambasadom Crne Gore u Srbiji predstavila je danas u Beogradu ponudu naše zemlje za novogodišnje praznike.

Pored susreta sa novinarima predstavnici lokalnih turističkih organizacija Bara, Budve, Tivta, Kotora, Podgorice i Rožaja, kao i strateški partneri predstavili su svoju ponudu i bogat program za novogodišnje praznike na trgovima i u hotelima.

Tokom promocije organizovan je zabavni program za posjetioce, “Facepainting” animacija za djecu sa Djeda Mrazom i raznovrsnim poklonima. U okviru programa upriličen je i nastup Leontine i hora Čarolija. Atmosferu su dodatno zagrijali trubači, koji su za ovu priliku u repertoar uvrstili i novogodišnje melodije.

Crna Gora je prepoznata kao omiljena destinacija za turiste iz Srbije kada je u pitanju odmor tokom novogodišnjih praznika, te se očekuje da će i ove godine na crnogorskoj obali i planinama u prazničnoj atmosferi uživati hiljade gostiju sa ovog tržišta.

Direktorica NTO Crne Gore Željka Radak Kukavičić kazala je da u susret predstojećim praznicima u svim gradovima u Crnoj Gori, što na primorju, što na sjeveru, po trgovima, restoranima, imamo savršene programe dočeka Nove godine.

“Ja sam sigurna da će Crna Gora, baš kao što je bila i ljetos i tokom zime i tokom novogodišnjih praznika, potvrditi epitet destinacije koja nudi najbolji provod”, rekla je.

Dodaje da u januaru i februaru naše planine nude bogate programe.

“To nije samo skijanje, nego i mnogi drugi sadržaji koje ćete naći u Žabljaku, Kolašinu, Rožajama, Beranama, Vučju. Isto tako, kako naši ski centri, tako i primorski gradovi, tokom januara i februara imaju veliki broj manifestacija. Sigurna sam da će svi oni koji dođu u Crnu Goru u tom periodu imati ludi provod”, poručila je Radak Kukavičić.

Marija Drašković iz TO Budva kazala je da taj grad ove godine proslavlja veliki jubilej, a to je 20 godina dočeka nove godine na otvorenom, na gradskom trgu u autentičnom okruženju, među zidinama Starog grada.

“Baš zbog toga, ove godine imamo petodnevni novogodišnji program, to znači pet dana, ne samo večernjih, velikih koncerata, nego i dnevnih, bogatih sadržaja, uključujući veliki Božićni bazar koji će u Budvi trajati čak cijelih mjesec dana. Ipak, očekujemo da će najveći broj ljudi privući naš večernji program, odnosno koncerti. Tih pet dana imaće pet različitih muzičkih žanrova. Za finale cijele ove godine imaćemo koncert sjajnog Dina Merlina”, najavila je.

Kako je kazala, i budvanski hotelijeri odradili su sjajan posao.

“Mnoge velike zvijezde iz regiona nastupaju u sklopu njihovih novogodišnjih aranžmana. Vjerujem da ćemo opravdati titulu i zvanje domaćina na najboljem dočeku na otvorenom i najboljem novogodišnjem provodu, kada je riječ o regionu”, naglasila je Drašković.

Direktorica TO Kotor Ana Nives Radović navela je da je novogodišnji doček u Kotoru svakako samo dio velike manifestacije Od Božića do Božića, koja traje od 23. decembra do 9. januara.

“Tokom svih tih dana biće praznični program, kako slavljenje oba Božića, tako naravno i razni kulturni, zabavni i humanitarni sadržaji. Za sve uzraste, za sve generacije, za sve ukuse, svakako u duhu slavlja, u duhu praznika”, dodala je Nives Radović.

Direktor TO Bar Emil Kukalj rekao je da Bar i ove godine organizuje svečani doček nove godine na glavnom gradskom trgu.

“I ove godine ćemo imati, kako lokalne, tako i regionalne zvijezde i Bar će biti zaista mjesto dobrog provoda. Imaćemo trodnevni program. 30.12. Nastupiće Aco Pejović, za sam doček Nove godine imamo Sergeja Ćetkovića, a prvog januara imamo Plavi Orkestar”, istakao je.

Kako je saopštio, njihovi posjetioci i građani će imati mogućnost da se upoznaju sa lokalnom gastronomskom ponudom, a biće organizovan i novogodišnji bazar, gdje će moći da degustiraju i kupe tradicionalne proizvode iz tog regiona.

“Imaćemo program i za najmlađe, gdje ćemo organizovati novogodišnju predstavu. U planu je i organizacija jednog Božićnog koncerta klasične muzike. Cijene su zaista pristupačne. Naši hotelijeri, agencije, privatni smještaji, potrudili su se da zaista ponude atraktivne cijene i pakete”, zaključio je Kukalj.