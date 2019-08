Đeka: Premašili smo milion noćenja

Prema posljednjim podacima kojima raspolažemo, 9. avgusta bilo je 59.529 turista, što je oko 30 odsto više u odnosu na isti period prošle godine, a najviše njih boravilo je u privatnom smještaju 52.278 ili 33 odsto više. To je za Dnevne novine kazao direktor Turističke organizacije Ulcinja Fatmir Đeka, koji je izuzetno zadovoljan dosadašnjim pokazateljima ljetnje turističke sezone u najjužnijem crnogorskom gradu.

“Uz to, do 1. avgusta imamo registrovano više od milion noćenja. Dakle, ove godine očigledno ćemo ukupno imati oko dva miliona noćenja. To znači da će u Ulcinju ovo biti rekordna godina i što se tiče prijavljivanja gostiju, i ukupnog broja noćenja u našem gradu”, precizirao je.

Kada je u pitanju struktura gostiju, najviše dolazaka je iz zemalja regiona.

“Turisti s Kosova čine 35 odsto, iz Srbije oko 11, Bosne i Hercegovine kao i Njemačke deset odsto. Iz Albanije je sedam odsto turista, Švajcarske četiri odsto, a slijede Francuska, Makedonija, Poljska i Rusija imaju neke manje procente”, dodao je Đeka.

On ističe da je broj prijavljenih turista u ovoj godini je značajno veći u poređenju sa prethodnim, te da je to rezultat dobro organizovanog zajediničkog rada nadležnih službi.

“Pojačane su kontrole različitih pripadnika Uprave za inspekcijske poslove, kao i inspektora za strance pri Upravi policije, zatim lokalne turističke i državne turističke inspekcije. Normalno da su takve aktivnosti dale rezultat. Međutim, one se ovdje ne završavaju. Ovo je tek početak i nadam se da ćemo ovako nastaviti do kraja septembra, odnosno do kraja sezone. Takođe, sljedeće godine počećemo ranije sa ovakvim kontrolama. Želimo da uvedemo u red ovakve obaveze, kako je to zakonom predviđeno da postane dio kulture da ljudi prijavljuju goste, da to bude normalno kao u zapadnom svijetu”, potcrtava direktor TO Ulcinj.

Prema njegovim riječima, njegovo interesovanje posebno privlači veći iznosi prikupljeni naplatom taksi. Trenutno su pokazatelji takvi da će plan biti realizovan, a time će i rezultati biti pozitivni u ovoj godini.

“Trend je u avgustu da je naplata taksi dva i po puta veća, ali ćemo stvarno stanje znati krajem mjeseca i podatke objaviti kada budemo sigurni. Ali, nije stvar u tome da prikupimo više sredstava, već da dovedemo u red prijavljivanje gostiju, kako bismo imali više realnih, tačnih podataka i znali koliko turitsa boravi u Ulcinju”, istakao je on.

Za ovako dobar trend rasta naplaćenih taksi, Đeka kaže da se jasno vidi kako Ulcinj ima mnogo potencijala za turističku privredu. Preduslov je, napominje, još jednom, poslovanje svih u skladu sa zakonom kako u segmentu prijavljivanja gostiju, tako i rješenja za izdavanje smještaja.

“Trenutno imamo disbalans: rješenje o izdavanju smještaja ima oko 1.500 stanodavaca za oko 18.000 ležajeva. Vidimo prema podacima da je više od 52.000 prijavljenih gostiju u privatnom smještaju. Znači, treba raditi da svi imaju odobrenja za izdavanje”, dodaje on.

Još jedan od pozitivnih aspekata jeste broj hotela koji sada postoji u ovom gradu.

“Dolazak kompanije Karisma i stranih turista u njene hotele svakako ima uticaja na turizam u Ulcinju. Svaka promjena, poput izgradnja kompleksa Holiday Villages Montenegro, naravno da pozitivno utiče, ali tu su i drugi faktori”, kazao je on i naglasio da danas imaju 59 hotela.

Što se tiče komunalnih aspekata sezone, kaže da su mnogi konačno riješeni, što se može lako primijetiti. Dobre su komunalna čistoća, snabdijevanje vodom, kao i regulisanje saobraćaja, jer ove godine prvi put imaju regulisan i pomoć “pauka” za nesavjesne vozače.

“Sa naših info-punktova imamo informacije da su gosti zadovoljni i nemaju značajnije primjedbe. Ima ponegdje malo buke, blizu Pristana i na ušću Bojane, ali je to trend koji imamo svake godine. Ipak, sada je i to drugačij e, s obzirom na to da su postavljeni limitatori buke, što je pozitivno uticalo da se ona smanji”, naveo je Đeka.

Novac od turističke i boravišne takse koji budu imali na raspolaganju, kako kaže direktor TO Ulcinj, biće uložen na najbolji mogući način, kao i svaki dodatni napor da bi turistička ponuda bila što bolja. Zato podsjeća da su edukacija o poštovanju zakonskog okvira kada je u pitanju izdavanje odobrenja za rad i cijeli sistem prijave gostiju i smještaja ključan korak.

“Već se spremamo za turističke sajmove koji počinju u septembru. I ovog puta ići ćemo sa drugim lokalnim turističkim organizacijama prvenstveno s primorja i Nacionalnom turističkom organizacijom. Mislim da je dobro da se zajedno predstavljamo, jer ne samo da su finansijski troškovi manji, već se na jednom mjestu može naći cjelokupna ponuda Crne Gore”, zaključuje on.

PRVA 3D TURISTIČKA TURA

Ulcinj je ove godine napravio novi, značajan korak u poboljšanju promocije i vidljivosti kod najšireg sloja turista.

“Uradili smo virtuelnu 3D turu u visokoj rezoluciji (HD) koju ćemo prezentovati ovih dana. Pomoću nje, gost može da vidi svako mjesto u našem gradu od kulturnih znamenitosti i Starog grada, preko Šaskog jezera do mora. To je nešto sasvim novo i prvi smo u Crnoj Gori napravili taj korak”, kazao je Đeka.

On je istakao da Ulcinj žele da prikažu kao turistički grad jedinstven po svojoj ponudi.

“Imamo jezero, rijeku i more, što rijetko koji grad ima. Turisti mogu da kombinuju odmor na plaži, pa seoski turizam, pa kanjon Međureč i jezero; mogu da dolaze par dana na more, pa onda na jezero”, naveo je on.

DVA GASTRO DOGAĐAJA

Od petka do ponedjeljka u Ulcinju će biti priređene dvije gastronomske manifestacije.

Sajam domaćih proizvoda Fair fest biće održan od 16. do 18. avgusta na Pristanu, a svoje proizvode izložiće članice lokalnog Udruženja žena proizvođača domaćih proizvoda. Svečano otvaranje, uz bogat kulturno-umjetnički program, počeće u petak u 20 časova.

Palata Venezia na Servatesovom trgu u Starom gradu biće domaćin manifestaciji Dani bamije koji će ovog puta trajati dva dana. Svi zainteresovani mogu probati jela od ove izuzetno zdrave namirnice, te pogledati prateći program. U nedjelju će goste zabavljati Slobodan Kovačević, a dan kasnije Marijana Zlopaša.