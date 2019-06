Đikanović: Pregovaramo sa Konezima o uvođenju trgovine kriptovalutama

Komisija za tržište kapitala, u saradnji sa Ministarstvom finansija i Centralnom bankom, razmatra uvođenje blockchain i tržišta digitalne imovine u Crnoj Gori, o čemu ozbiljno razgovaramo sa autoritetima finansijskog tržišta Kine, kazao je u intervjuu za Dnevne novine predsjednik Komisije Zoran Đikanović.

On je istakao da postoje određene nedoumice jer se trgovina kriptovalutama primjenjuje u mnogo većim ekonomijama, te dodao da se po ovom pitanju neće ići “grlom u jagode” Najavio je ozbiljne transakcije na domaćem tržištu, a govorio je i o rezultatima Komisije na čijem je čelu, te kritikama koje mu se nerijetko upućuju.

Odgovarajući na pitanje da li je ekonomski ambijent podsticajan za tržište Đikanović kaže da jeste.

“Značajan je rast naše ekonomije u prethodnim godinama. Sadašnje visoke stope rasta ekonomije očigledno ulivaju povjerenje investitorima. Ekonomska politika koju vodi Vlada, takođe i fiskalna konsolidacija i sektorske razvojne politike već imaju pozitivan odraz na tržište. To se lako uočava po ponašanju investitora da li ulažu kapital ili ga povlače. Takođe, i politička i valutna stabilnost doprinose pozitivnom poslovnom ambijentu. U takvom ambijentu javne finansije jačaju ulogu na tržištu, i na tržištu kao što se vidi mogu da prikupe potreban kapital. Raste interesovanje i domaćeg i stranog kapitala za osnivanje novih investicionih društava. Zar bi započinjali biznis u ekonomiji koja slabi i nije stabilna”, istakao je on.

Prema njegovim riječima u ovakvom ambijentu ima i nekoliko konkretnih inicijativa za primjenu novih tehnologija u finansijskom sektoru.

“Više puta smo bili u Kini i razgovarali sa autoritetima finansijskog tržišta iz Kine. Da se ne bih hvalio, ostavili smo dobar utisak, čak nam u posljednje dvije godine šalju na praksu mlade ljude. U ozbiljnim smo razgovorima o otvaranju blockchain i tržišta digitalne imovine. Čak je na UDG-u otvoren blockchain centar. Imamo određenih nedoumica jer se i jedno i drugo primjenjuju i trguju u mnogoljudnim i većim ekonomijama. Komisija, posebno sa Ministarstvom finansija i Centralnom bankom, razmatra mogućnost uvođenja ove trgovine, tim prije što to postoji u nekoliko zemalja članica EU. Ja lično nemam odbojnost, ali na bazi razgovora koje smo imali u Pekingu i Šangaju sa ljudima koji su vlasnici ovih kompanija, još nam ostaju nejasna neka pitanja kad je u pitanju tržište male zemlje. Sve ovo sam istakao iz razloga da čitaoci, prije svega poslovni ljudi shvate da mi u Komisiji vrlo intenzivno radimo na “osvajanju” najmodernijih i najsavremenijih finansijskih instrumenata. Zaista, bili smo u neposrednom kontaktu sa ljudima koji su to pokrenuli u Aziji, i ne dozvoljavam da nam neko ko se informiše sa društvenih mreža drži lekcije iz ove oblasti”, istakao je on.

Na pitanje da li Crna Gora ima kadra u ovoj oblasti Đikanović odgovara da s obzirom an to da se još od sredine 90-ih počelo sa obrazovanjem kadra, siguran da kadra ima i u kvalitativno smislu i u apsolutnom broju veliki broj ljudi koji razumiju poslovanje na tržištu.

“Meni je drago da Centralna banka daje nagrade za najbolje diplomske i magistarske radove iz oblasti finansijskog tržišta, te da veliki broj mladih ljudi koji diplomiraju na crnogorskim univerzitetima upravo kroz izbor diplomskih i magistarskih radova pokazuje veliko interesovanje za finansijsko tržište. Takođe, veliko interesovanje mladih ljudi shvatam kao jedan od rezultata finansijskog tržišta”, zaključio je on.