Dok akciza miruje, šverc duvana caruje

Legalna prodaja cigareta je iz dana u dan u padu, dok ulična prodaja cvjeta. Sivo tržište je dožvjelo “novo rađanje” od momenta kada su vrtoglavo porasle cijene duvanskih proizvoda. Da je stanje gotovo alarmantno svjesni su i u Vladi. Potvrđuje to i nedavna poruka ministra finansija Darka Radunovića koji ne isključuje mogućnost smanjenja akciza na duvan. Sagovornici CdM-a su saglasni-nešto se po ovom pitanju mora uraditi, i to što prije.

Ekonomski analitičar Vasilije Kostić za CdM tvrdi da, ukoliko se smanjuju akcize na duvan, to može da ukazuje na više stvari istovremeno.

“Prva, ja bih rekao, da se budžetski prihodi po tom osnovu ne ostvaruju planiranom dinamikom niti u planiranim iznosima, što u datoj situaciji prenapregnutog budžeta može da ima neželjene posljedice i zahtijeva reakciju bez odlaganja. To istovremeno može da znači, sa velikim stepenom izvjesnosti, da je siva zona bila efikasnija i bilježila rast na teret formalne zone tržišta, jer je skoro nemoguće pretpostaviti, budući da se radi o proizvodima slabo elastične tražnje, da su potrošači naprasno smanjili pušenje, što je, naravno, malo vjerovatno”, kaže on za CdM.

Kostić navodi da ima još jedna moguća implikacija, koja po važnosti skoro da ne zostaje za prethodne dvije, a koja je možda i značajnija od njih, a govori o tome da zvanične institucije čija je nadležnost suzbijanje sive zone nijesu bile efikasne na nivou koji bi garantovao nesmetano funkcionisanje formalne-legalne sfere.

“Ta činjenica govori o tome da će svako buduće povećanje cijena duvana usloviti značajan rast sivog tržišta usljed nemogućnosti stvaranja uslova za nesmetano funkcionisanje formalnog-legalnog tržišta, što može biti ozbiljan problem u realizaciji budžetskih prihoda po tom osnovu. Na stranu to, što je u takvim uslovima vrlo teško realizovati ono što sve savremene zemlje rade zbog zaštite zdravlja svoje populacije, a to je visoko oporezovanje duvana i duvanskih proizvoda”, istakao je Kostić za CdM.

Da je povećanje cijena duvana bio pogrešan potez smatra ekononista Vesko Pejak. On za CdM tvrdi da je povećanjem cijena duvana Vlada “dala piliku švercerima”.

“Alternativa je prije tri mjeseca poslala dopis Ministarstvu ekonomije u kojem je navela da će poskupljenje akciza na duvan povećati udio crnog tržišta. Prosječna plata u Crnoj Gori je 300 eura i svako poskupljenje se odmah prelije na crno tržište. Alternativa smatra da policija ima osnovu da pokrene istragu o tome da li je ministar imao “šaptače” izvan Vlade Crne Gore koji su mu sugerisali da poveća cijenu cigareta da bi dao priliku švercerima. U ovom momentu se novac od kojeg je punjena kasa za ljekove, penzije i plate u javnom sektoru ide švercerima. Neki od tih švercera sjede na najvišim državnim funkcijama”, smatra on.

Pejak upozorava da, ako MUP ne pokrene istragu o ovom slučaju, to će značiti da u MUP-u imamo ili saučesnike ili nesposobne policijske službenike.

“Samo da podsjetim, za ovih par mjeseci državna kasa je pretrpjela milionsku štetu. To će se osjetiti kad krenu nestašice ljekova i kašnjenje penzija. Sad je kasno da se snize akcize na duvan. Šverceri su već razradili kanale i njihov duvan će uvijek biti jeftiniji od onog na trafikama sa akciznom markom. Ako to ministar ne zna, onda bi trebalo da par mjeseci provede radeći na trafici. Očito je da mnogi ljudi u Ministarstvu nemaju jasan dodir sa stvarnošću. S druge strane, jedan dio inspektora MUP-a ima odličnu saradnju sa lokalnim švercerima. Bez sistema kontrole nijedna država ne može opstati”, zaključio je Pejak.

Predsjednik Mladih Librala Crne Gore Ammar Borančić je jasan-siva ekonomija i visoki fiskalni i parafiskalni nameti ogromno su opterećenje razvoju crnogorske ekonomije i potrebne su sveobuhvatne mjere za rješavanje ovih problema, od kojih štetu trpe i građani i privreda i država.

“Najkvalitetnije i najproduktivnije rješenje definitivno leži u principu većeg stepena deregulacije, smanjenja svih nameta i primjene principa liberalizacije i tržišne ekonomije. Takav princip ne može podrazumijevati povećanje ni akciza, čak ni na duvan, a to se pokazalo već u prvim mjesecima nakon povećanja kada je prihod državi drastično opao, sivo tržiše doživjelo ekspanziju a preduzentici i privrednici koji regularno posluju i plaćaju poreze i druge namete, debelo su oštećeni i diskriminisani. Sve ovo definitivno dovodi u pitanje opstanak i normalno funkcionisanje malih i srednjih preduzetnika koji žele da posluju regularno, međutim, država im naprosto to ne dozvoljava. Štaviše, poruke koje se šalju novim nametima daju i suprotan utisak”, istakao je on za CdM.

Prema njegovim riječima, razvoj privrede, tržišta i preduzetništva koji su pogonski motor i stub temeljac svakog ekonomski naprednog društva, mora se fleksibilnije planirati i dopustiti tržištu da se širi i raste.

“Na taj način dugoročno i održivo zadovoljiće se interesi i preduzentika i države ali i, najvažnije, građana koji će veoma brzo i lako osjetiti povećanje standarda. Princip po kojem se “sječe glava kokotu koji se prvi oglasi” i neutemeljene i glomazne ideje koje su nasljeđe starog komunističkog sistema, ogroman su teret i potrebno ih je segmentirano i permanentno razgrađivati i ostavljati na smetlište istorije, đe i pripadaju, i rukovoditi se sistemima najrazvijenijih država zapadnog svijeta i liberalne ekonomije. Kvalitet života građana jedino je mjerilo u takvom opredjeljenju”, ocijenio je Borančić.

Miraš Dušević