Donjogorički bulevar promijenio izgled ovog dijela grada

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković i direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača obišli su bulevar u Donjoj Gorici vrijedan 9,6 miliona eura.

Kako je kazao gradonačelnik, danas na upotrebu predaju građanima jedan vrijedan infrastrukturni objekat, a smatra da je za stanovnike ovog dijela grada nijesmo mogli pripremiti ljepši poklon za predstojeći 21. maj.

“Ovo je projekat koji je potpuno izmijenio lice ovog dijela grada. Ulaz u Podgoricu je konačno ona slika koju smo odavno priželjkivali – ljudi imaju utisak da ulaze u moderan, evropski grad. Ova gradska uprava je dala obećanje da će se do kraja mandata sa svake strane u naš grad dolaziti saobraćajnicama bulevarskog tipa”, istakao je Vuković.

On je naglasio da je ovaj projekat važan ne samo zbog bolje povezanosti ovog dijela grada sa centrom, već i zbog svih onih instalacija i kompletne infrastrukture koja se nalazi u njenom trupu.

“TK i hidro instalacije, kolektorska mreža koja će biti dio budućeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, potpuno novi kabal za energetsko napajanje, što znači da smo, uprkos kašnjenju koje je bilio prouzrokovano kompleksnošću projekta, dobili izuzetan objekat”, dodao je on.

Gradonačelnik je naveo da će se upravo na mjestu sa kojeg je započet obilazak (kružni tok kod salona namještaja Grand) u narednih godinu, godinu i po ići put Aerodroma, jer je to kontakt između bulevara i buduće Jugozapadne obilaznice na kojoj se već vrijedno radi i koja je najznačajniji gradski infrastrukturni projekat, vrijedan 15 miliona eura.

On podrazumijeva i izgradnju novog mosta na Morači, što će upotpuniti sliku o Podgorici kao modernom evpskom glavnom gradu.

“Sa desne strane je buduća Zapadna obilaznica, koja će povezati Cetinjski i Nikšićki put sve do Komanskog mosta. Već je u toku projektovanje i do kraja godine će biti pripremljen teren, a naredne godine ćemo moći da uđemo i u konkretnu realizaciju projekta, a sa bulevarom koji povezuje Danilovgrad i Podgoricu u dužini od 25km za koju godinu ćemo moći od Danilovgrada do Aerodroma da dođemo modernom saobraćajnicom bulevarskog tipa. U sklopu završetka I faze autoputa na Zlatici se takođe gradi bulevar iduće godine, isto radimo i na trasi puta prema Tuzima, budući da smo na korak da dobijemo izvođača radova za realizaciju I faze ovog projekta”, zaključio je gradonačelnik.

Direktor Uprave za saobraćaj Savo Parača kazao je da je Uprava na ovom projektu imala veliko izvođenje radova, budući da se radi o investiciji vrijednoj 9,6 miliona eura.

“Uprava je uložila šest miliona eura, a Grad 3.6 miliona eura. Najveći dio poslova su oni koji se ne vide, poslovi ispod zemlje – kanalizacioni kolektor, novi vodovodi, novi dalekovodi, novo napajanje elektičnom energijom, optički kablovi i sva druga moderna infrastruktura koja značajno poboljšava kvalitet života građana. Uprava za saobraćaj će nastaviti sa izgradnjom ozbiljnih infrastrukturnih objekata u Podgorici, puno je posla i pred nama i pred Glavnim gradom i nadam se da ćemo na zadovoljstvo građana sve velike i ozbiljne projekte uspješno realizovati“, izjavio je Parača.