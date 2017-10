DPS o planu URA-e za City kvart: Ništa novo, sve to je planirano

GP URA predstavio je danas svoj “Plan za izgradnju City kvarta”, koji, između ostalog, ima u planu gradnju vrtića, osnovne škole, Doma zdravlja i centra za kulturu. Iz Kluba odbornika DPS-a Glavnog grada kažu da time URA nastavlja plagijatorsku praksu, uz to preuzimajući ingerencije Vlade, više ministarstava i lokalne uprave.

“I pored najbolje volje da u navodnom planu minornog pokreta URA za City kvart nađemo šta to oni predlažu, to nam nikako ne polazi za rukom, osim ako se ne odnosi na prepisivanje škole, vrtića, doma zdravlja, iz postojećeg Detaljnog urbanističkog plana za ovaj dio. URA naravno nastavlja plagijatorsku praksu, uz to preuzimajući ingerencije Vlade, više ministarstava, lokalne uprave. Javnost posebno zabavlja kad je u URA pominju „interes građevinskih kompanija, maksimiziranje profita i niski kvalitet gradnje“, jer je to upravo i prva asocijacija građana na pomen političkog pokreta URA,” istakli su iz DPS-a.