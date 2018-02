Država će i ove godine otplatiti 179,7 miliona eura

Država će tokom ove godine otplatiti oko 179,7 miliona eura duga, od kojeg se većina odnosi na izmirenje obaveza prema nerezidentima, rečeno je Dnevnim novinama u Ministarstvu finansija.

Na naplatu o tekućoj godini, kako su precizirali, stižu potraživanja rezidenata i nerezidenata, a moraće da se plate i ranije pristigle obaveze. Najveći iznos od 100,6 miliona eura biće izdvojen za otplatu duga nerezidentima. Za izmirenje dugovanja prema domaćim licima predviđeno je 50,7 miliona eura, a za obaveze iz prethodnog perioda 28,4 miliona.

Pojedinačno, najveći iznosi biće isplaćeni stranim kreditorima. U prvom redu, to je Međunarodna banka za obnovu i razvoj pri Svjetskoj banci (IBRD), a glavnica koju ćemo joj platiti je 15,7 miliona eura. U veće iznose spada i dug prema banci Credit Suisse, kojoj ove godine dugujemo 12,4 milona eura glavnice.

Manje od deset miliona eura biće uplaćeno Evropskoj kompaniji za finansiranje željeznica (EUROFIMA), gdje na naplatu stiže 8,7 miliona eura. Slijedi Njemačka banka za razvoj KfW kojoj će biti uplaćeno 8,5 miliona eura, te Evropska investiciona banka (EIB) čija glavnica za otplatu iznosi 7,7 miliona eura.

Za otplatu obaveza Vlada planira da se kreditno zaduži do 250 miliona eura, na osnovu nedavno dobijene garancije Svjetske banke u iznosu od 80 miliona.

“Krajem marta – početkom aprila očekuje se zaključivanje ovog aranžmana”, naveli su u Ministarstvu.

Novo zaduženje kod EIB biće do 40 miliona eura, i to za rekonstrukciju magistralnih puteva. Sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) dogovoreno je 15 miliona eura za jedan od kapitalnih projekata, a to je objekat zatvora u Bijelom Polju.

Sa Evropskom bankom za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) planirano je zaduženje do 14 miliona eura i to za unapređenje poreske administracije. Uz to, u okviru kreditnog aranžmana od 40 miliona eura za rekonstrukciju magistralnih puteva u Crnoj Gori, koji je 2017. zaključen s ovom finansijskom institucijom, ove godine će biti efektivno deset miliona eura.

Za drugu komponentu pete faze projekta vodosnadbijevanja i odvođenja otpadnih voda na crnogorskom primorju, postaće efektivno osam miliona eura KfW-a.