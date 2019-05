Đukanović: Ne tražim da nam Evropska unija progleda kroz prste

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je danas u Sarajevu da evropski put zemalja Zapadnog Balkana nema alternativu i da je najvažnije učvrstiti viziju integracije tog regiona u EU.

“Kao odgovorne vlade moramo dostići evropski kvalitet života… Ne tražim da nam se progleda kroz prste, već da obavimo reforme i da postanemo dio EU”, kazao je Đukanović na Godišnjem sastanku guvernera Evropske banke za obnovu i razvoj EBRD, koji se održava u Sarajevu.

On je ocijenio da zemlje regiona moraju razviti infrastrukturu, koja će ih povezati.

“Iz ugla Crne Gore najbitnija je saobraćajna infrastruktura, želimo da realizujemo naš autoput, ali i gasovod. Nažalost, posljednjih dvadeset godina to nismo stigli da uradimo, jer jer smo se bavili nekim drugim pitanjima, ali sada to moramo uraditi”, naglasio je Đukanović.

Rama: Više se isplati ulagati u Balkan

Premijer Albanije Edi Rama ocijenio je da zemlje regiona u velikoj mjeri zaostaju za EU.

“Treba da imamo vlastiti šengenski prostor… EU sve više liči na Balkan”, ocijenio je Rama.

On je investitorima poručio da je vrijeme ulaganja u mirna i predvidiva mjesta prošlost.

“Više se isplati ulagati u Balkan, koliko god bio nemiran. Imamo niže poreze, imamo ljude”, naveo je Rama.

Istakao je da region treba da bude jedinstven i da djeluje jedinstveno.

“Moramo postati bolji i produbiti reforme, to jeste teško. Mi u EBRD-u vidimo izvor znanja za prevazilaženje zastoja”, poručio je albanski premijer.

Premijer Sjeverne Makedonije Zoran Zaev ocijenio je da su ekonomski aspekti prioriteti zemalja regiona.

“Moramo raditi više, jer postoje značajne prilike. To je velika prednost, ali potrebna nam je pomoć. Ciljevi su isti, a to je da poboljšamo konkurentnost i poboljšamo standard života”, kazao je on.

Zaev je dodao da se radi na otvaranju granica, kako bi se što manje vremena provodilo na graničnim prelazima.

“Dobro je imati i puteve i vjerovati institucijama naših susjeda. Energetski potencijali su takođe bitni, moramo povećati obnovljive izvore”, naglasio je on.

Prema njegovim riječima, potrebno je smanjiti cijene rominga, ne samo u regionu, već i sa EU.

Iako je u Sarajevo trebalo da dođe i predsjednik Kosova Hašim Tači, on je otkazao put zbog, kako je naveo, “bilateralnih veza Kosova i BiH koje su na najnižem mogućem nivou”.

Godišnji sastanak guvernera EBRD održava se od 7. do 9. maja i to je najznačajniji i najveći ekonomski događaj u regionu, koji okuplja oko 3.000 učesnika i 82 delegacije.

Politički lideri regiona će diskutovati o ekonomskim i političkim prilikama, potencijalima, investicijama, razvoju i saradnji država u susjedstvu.