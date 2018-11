Đukanović: Za pet godina u Crnoj Gori otvoreno 115 hotela sa četiri ili pet zvjezdica

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović ocijenio je da pažljivo osmišljena politika održivog razvoja u turizmu dala je i daje odlične rezultate i doprinos ukupnom napretku. On je večeras na dodjeli 14. Wild beauty nagrada kazao da je turizam primarno polje crnogorske privredne aktivnosti.

“O tempu razvoja i poboljšanju turističke ponude ubjedljivo govori činjenica da je u proteklih pet godina u Crnoj Gori otvoreno čak 115 hotela sa četiri ili pet zvjezdica”, saopštio je Đukanović.

“Naša pažljivo osmišljena politika održivog razvoja u turizmu dala je i daje odlične rezultate i doprinos ukupnom napretku. U Crnoj Gori danas imamo svjetski poznate i prestižne rizorte kao što su Aman, Porto Montenegro, Luštica bay, uz stalno širenje njihovih kapaciteta, kao i sada izvjestan završetak novog rizorta Porto Novi. Odgovornom investicionom politikom uspjeli smo zadobiti interesovanje najvećih svjetskih, hotelskih brendova: Hilton, Ridžent, Šeraton, One and Only, Chedi… Crna Gora svakim danom sve više postaje jedna od najprepoznatljivijih turističkih destinacija u ovom dijelu Mediterana”, rekao je Đukanović.

On je istakao da je sa zadovoljstvom prihvatio predlog da nastave tradiciju i da u svojstvu predsjednika bude pokrovitelj dodjele ovih nagrada.

“Dodatno i zbog toga jer mi je u živom sjećanju vrijeme začetka ove ideje, kad smo se ambiciozno i promišljeno opredijelili da Crnu Goru razvijamo i afirmišemo kao prestižnu, evropsku turističku destinaciju. Bio je to period velikih izazova, nestabilnosti i neizvjesnosti. Logično i vrijeme skepse, da li smo kadri da odgovorimo tako postavljenom cilju. Koliko smo uspjeli, pokazuju rezultati na koje smo ponosni. Danas je turizam primarno polje naše privredne aktivnosti. Uspjesi u toj i drugim uslužnim djelatnostima, naravno ne bi bili mogući bez velikih istorijskih dostignuća koja smo ostvarili u međuvremenu”, kazao je Đukanović.

Kako je istakao prije dvanest godina obnovljena je naša ponosna, slobodarska, državna kuća na demokratskom referendumu, i učvršćena je multietnička i multikulturalna harmonija po kojoj je savremena Crna Gora prepoznatljiva.

“Danas je naša zemlja članica NATO, i lider u Evropskoj integraciji, sa izgledima da u dogledno vrijeme, uspješno završi pregovarački proces za članstvo u EU. Na planu unutrašnjeg razvoja, fokusirani smo na unaprijeđenje kvaliteta života naših građana, na stvaranje uslova za ubrzanje ekonomskog i rasta i demokratskog i društvenog razvoja. U prošloj godini zabilježen je rast BDP-a od 4,7 odsto, koji je dodatno ubrzan u prvoj polovini ove godine”, naveo je predsjednik.

Naglasio je da turizam učestvuje sa preko 20 odsto u BDP, te da je broj turista 2017. iznosio oko dva miliona, a rezultati ostvareni u devet mjeseci ove godine premašuju promet generisan u cijeloj prethodnoj.

“Iz godine u godinu bilježimo rast broja turista i broja noćenja, u sezonskoj, kao i vansezonskoj ponudi. Za dodatni optimizam, motiv nam daju i započeti projekti novih hotelskih smještaja, skijališta, marina, golf terena i drugih turističkih sadržaja. Razvoj raznovrsne ponude u centralnom dijelu, i posebno na sjeveru države, vodi ka ostvarenju ambicioznog cilja da Crna Gora postane cjelogodišnja turistička destinacija. Na ruku nam ide zasićenost tradicionalno poznatim turističkim mjestima, i želja savremenih turista da otkrivaju nove atraktivne prirodne prostore, kojima obiluje Crna Gora, uključujući i dvije UNESCO svjetske baštine, nacionalne parkove i zaštićene površine,…To je magnet ne samo za turiste, već i mogućnost investitorima da uz povoljne uslove ulažu kapital u zemlji koja ima 240 sunčanih dana godišnje”, rekao je on.

Đukanović je kazao da ostvareni uspjesi u turizmu, ne smiju da zavaraju.

“Danas u turističkoj ponudi nijesu dovoljni odlični hoteli, čisto more i uređene plaže, kvalitetna skijališta i prirodne ljepote. Sve to mora da prati razvijena infrastruktura, laka dostupnost destinacije, kvalitet zdravstvene zaštite, kulturni sadržaji, nivo bezbjednosti i opšte kulture u zemlji. Upravo na tome predano i sistematski radimo svih ovih godina. Obnavljamo postojeće i gradimo nove saobraćajnice. Radimo ubrzano na boljem avio, pomorskom i drumskom povezivanju sa ostatkom kontinenta. Posebno smo fokusirani na unapređenje sistema zdravstvene zaštite. Još ozbiljnije treba da radimo na osposobljavanju nacionalne radne snage, koja može zadovoljiti tržište rada u turizmu na odgovarajućem nivou, kako bi se smanjila zavisnost od uvoza radnika”, dodao je on.

Đukanović je naglasio da vjeruje da je ovo pravi put i za brže dostizanje evropskog kvaliteta života naših ljudi, za otvaranje novih radnih mjesta i za uvećanje BDP-a.

“U tom kontekstu, ova nagrada iz godine u godinu dobija veći smisao i značenje. Zato sa zadovoljstvom čestitam svim dobitnicima, kao i svima nominovanima, svima koji svojim posvećenim odnosom doprinose modernom razvoju turističke djelatnosti u Crnoj Gori”, zaključio je predsjednik.

A.G.