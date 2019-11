EPCG dodijelila stipendije najboljim studentima Elektrotehničkog fakulteta

Izvršni direktor Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) Igor Noveljić dodijelio je, povodom 58 godina od osnivanja Elektrotehničkog fakulteta, stipendije studentima, koji su nakon završenih osnovnih studija tog fakulteta, imali najviši prosjek.

Noveljić je, na svečanosti povodom Dana Elektrotehničkog fakulteta, dodijelio stipendije u vrijednosti 500 eura studentima Tijani Radojičić sa smjera Eletktronika, telekomunikacije i računarstvo, Lazaru Šćekiću sa smjera Energetika i automatika i Ahmedu Hasanagiću sa smjera Primjenjeno računarstvo.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta, Saša Mujović, podsjetio je da je taj obrazovna institucija jedna od najstarijih sa Univerziteta Crne Gore, i da je upravo EPCG bila jedan od njegovih osnivača.

“Od 1961. godine do danas mnogo toga se promijenilo. Mijenjali su se državni, društveni i prostorni ambijenti u kojima je egzistirao Elektrotehnički fakultet. Ali svo to vrijeme ostala je jedna tvrdokorna konstanta koja se nije dala promijeniti, a to je da je Elektrotehnički fakultet mjesto koje okuplja one natprosječne i da je to mjesto za one koji su spremni na veliki rad i odricanje”, istakao je Mujović.

On je rekao da je Elektrotehnički fakultet obrazovno-naučna institucija, čiji je, kako je naveo, glavni zadatak kreiranje visokokvalitetnog inženjerskog kadra po mjeri savremenog tržišta rada.

“Dok su, sa jedne strane, ekspanzija elektrotehnike i snažni razvoj energije i informaciono-komunikacionih tehnologija, veliki vjetar u leđa i zamajac razvoju, ti isti faktori „otežavaju“ našu situaciju i čine da stalno moramo ići naprijed i da stalno moramo osavremenjavati i osvježavati nastavni proces”, rekao je Mujović.

On je kazao da mu se čini da Elektrotehničkom fakultetu kao nikada do sada ne ide u prilog visoka svijest kadra te institucije o značaju nauke.

“Naši profesori jako dobro znaju da treba da publikuju radove, da treba da učestvuju u projektima, jer će takvi biti bolji studentima, a naši studenti bolji i kvalitetniji. Sa velikim ponosom moram reći da su u periodu između dva poslednja dana fakulteta, profesori Elektrotehničkog fakulteta objavili 37 radova u najprestižnijim svjetskim časopisima, što je 20 odsto više od evropske norme uspješnosti”, istakao je Mujović.

On je ocijenio da Elektrotehnički fakultet mora imati još tješniju saradnju sa privrednim sektorom.

“Mi to moramo da uradimo i imamo kapacitet da to uradimo. Mi moramo biti fakultet kojim će gravitirati privredni partneri koji se bave energetikom, elektronikom, telekomunikacijama i računarima. To moramo uraditi zbog Crne Gore i njene mladosti, ali moramo uraditi i zbog naših budućih projekata i naših budućih naučnih radova, jer samo one teme koje su kandidovane od privrede su disertabilne i samo rezultati koji se mogu primijeniti u praksi, imaju svoju težinu”, rekao je Mujović.

Govoreći o saradnji sa privredom, Mujović je kazao da je veoma radostan što može konstatovati povaratak EPCG na Elektrotehnički fakultet, “što je veoma važno”.

“EPCG se, kroz Memorandum o saradnji koji smo nedavno potpisali, obavezala se da će stipendirati naše najbolje studente, da će stipendirati naše saradnike u nastavi i da će nam pomogati u rješavanju naših infstraktukturnih problema”, naveo je Mujović.

On je poručio da će sav naučni kapacitet i potencijal Elektrotehničkog fakulteta biti u službi EPCG.

Na svečanosti je predstavljena i Startup akademija Elektrotehničkog fakulteta čiji je cilj, kako je saopšteno, da studentima tog fakulteta daju dodatnu vrijednost – umijeće kreiranja sopstvenog biznisa i kreiranja novih pravaca u ekonomiji Crne Gore.

Profesor emeritus Elektrotehničkog fakulteta Ilija Vujošević dodijelio je zlatne diplome bivšim studentima tog fakulteta koji su doplomirali prije 50 i više godina.

Pokretač Elektrotehničkog fakulteta je EPCG, a 12. novembar se obilježava kao Dan te visokoobrazovne ustanove.