EPCG: Duplirane subvencije za socijalno ugrožena domaćinstva

Elektroprivreda Crne Gore danas je saopštila da je donijela odluku da dodatno subvencioniše skoro 20.000 domaćinstva, korisnika prava na subvenciju za struju.

Kako ističu u toj kompaniji, iznos subvencija je dupliran tj. identičan iznosu koji za tu svrhu opredjeljuje Vlada Crne Gore.

“To znači da: Grupa ranjivih kupaca neće plaćati račun za utrošenu elektičnu energiji do potrošnje od 600kWh tj. onima kojima se do sada obračunavao popust od 50 odsto za utrošak do 600 kwh električne energije, obračunaće se popust od 100 odsto; Grupi ranjivih kupaca kojima se obračunava popust od 40 odsto na račun do 60 eura, obračunavaće se popust od 80 odsto. Za obje grupe važi da, ako imaju račun preko 60 eura, popust se obračunava na dio do 60 eura odnosno 600 kwh potrošene struje”, naglašavaju u Elektroprivredi.

Dodaju da su u grupi korisnika koji imaju pravo na subvenciju korisnici materijalnog obezbjeđenja koji su u stanju neke socijalne potrebe, i njima se, u zavisnosti od kategorije kojoj pripadaju, obračunava popust od 30 ili 40 odsto, odnosno sada će popust biti dupliran na 60 ili 80 odsto, a ako je ovim grupama račun veći od 60 eura, umjesto obračuna fiksne subvencije od 18 ili 24 eura, obračunavaće se popust od 36 odnosno 48 eura.

“Ove dodatne subvencije biće obračunate već na aprilskom računu, kao i na računima za maj i jun i sprovode se u skladu sa Uputstvom o postupku i načinom sprovođenja programa subvencioniranja računa za električnu energiju i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije”, navode u Elektroprivredi.

Ta kompanija subvencije obračunava na osnovu spiskova koje svakog mjeseca dobija od Ministarstva rada i socijalnog staranja, pa ističu da nema potrebe da korisnici zbog toga dolaze u prostorije EPCG.

“Takođe, EPCG je odlučila da napravi i još jedan vanredni presjek za članstvo u Zlatnom timu, koji se inače sprovodi samo jednom godišnje i što je već urađeno 31. januara. Na ovaj nači želimo da nagradimo naše redovne kupce tako će sva domaćinstva koja 30. aprila ne budu imala dugovanja postati članovi “Zlatnog tima” i dobiti popust u visini od 13 odsto na obračunatu aktivnu energiju”, kažu u Elektroprivredi.

Podsjećamo, Vlada Crne Gore donijela je odluku i da energetski subjekti oslobode privredna društva plaćanja fiksnog dijela naknade na računu za utrošenu struju za april, maj i jun.

“Račune za utrošenu električnu energiju, domaćinstva od sada mogu platiti i putem portala www.epcg.com, a ukoliko domaćinstvo izabere ovaj način plaćanja računa bitno je naglasiti da nema naplate provizije”, poručuju iz EPCG.