Pogledajte trasu autoputa na Google mapi

Svježi snimci na Google mapi jasno oslikavaju radove na autoputu od Skokovca do Mateševa, pa se već sada jasno može vidjeti kuda prolazi skoro kompletna dionica autoputa.

Oko “Velikog brata” po prvi put je nedavno snimilo i radove koje na računaru ili telefonu možete pogedati, a evo i nekoliko screenshotova koje smo izdvojili za vas.

Na snimcima se vide i gdje su tuneli, kao i njihova dužina o kojoj smo pisali juče.

Crna Gora je jedina zemlja na Balkanu koja nema autoput. To bi moglo da se promijeni za dvije godine, kada bi trebalo da bude završena prva dionica autoputa Bar-Boljari, od Smokovca do Mateševa.

Na autoputu Bar -Boljare planirana je gradnja 42 tunela i 92 mosta i vijadukta.

Prioritetna dionica Smokovac-Uvač-Mateševo duga je 41 kilometar i sa 63 metra nadmorske visine kod Smokovca autoput u Mateševu dolazi na preko 1.100 metara.

Most Moračica je jedan od najzahtjevnijih objekata na trasi autoputa. Biće dug skoro kilometar, spajaće dolinu rijeke Morače i prelaziti na suprotno brdo, a most će nositi pet stubova od kojih će najveći biti 161 metar. Poduhvat ovakvih razmjera nije radio niko u regionu. Ovo će biti najviši most na prostoru bivše Jugoslavije.

Prvi autoput u Crnoj Gori grade Kinezi, a koštaće 809,6 miliona eura.

Slađana Đukanović