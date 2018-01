IRF će ove godine u crnogorsku privredu plasirati 140 miliona eura

Investiciono razvojni fond (IRF) planira da ove godine u crnogorsku privredu plasira najmanje 140 miliona eura, saopštili su njegovi predstavnici i dodali da će privredni razvoj biti zasnovan na znanju, efikasnoj valorizaciji značajnih prirodnih resursa i većoj produktivnosti.

“Crnogorski privrednici mogu očekivati da će inoviranjem postojećih kreditnih linija i uvođenjem novih instrumenata podrške, kao što su garantni fond i mikrokreditiranje, biti omogućen veći nivo dostupnosti finansijskih sredstava, pa je plan za ovu godinu da se plasira najmanje 140 miliona EUR”, kazali su agenciji Mina-business iz IRF-a.

Svim potencijalnim i budućim preduzetnicima, novim i postojećim malim i srednjim preduzećima, IRF će omogućiti kreditna sredstva po kamatnoj stopi od nula do 4,5 odsto, grejs periodom do četiri godine i rokom otplate do 12 godina, sa iznosom do pet miliona EUR, zavisno od vrste kreditnog aranžmana.

“To se ne odnosi na infrakstrukturne i projekte zaštite životne sredine i obnovljivih izvora energije gdje će grejs period iznositi do pet godina, a rok otplate do 15 godina”, kazali su iz IRF-a.

Planovi IRF-a za ovu godinu su usmjereni na inoviranje postojećih kreditnih linija i uvođenje novih finansijskih instrumenata podrške čime će se obezbijediti povoljna kreditna sredstva.

“IRF će se kroz svoje programe finansijske podrške, tokom ove godine, dodatno angažovati na kreiranju novih instrumenata podrške u cilju podsticaja otvaranja novih radnih mjesta, razvoja preduzetništva i ravnomjernog regionalnog razvoja”, kazali su iz IRF-a.

Oni su podsjetili da je u prethodnom periodu jedan od problema sa kojima se suočavaju početnici u biznisu bio nedostatak kolaterala kao sredstva za obezbijeđenje kredita.

“Uvođenjem garantnog fonda, kao posebnog instrumenta podrške, IRF će stvoriti još jedan mehanizam koji će motivisati potencijalne preduzetnike da se lakše odluče da započnu sopstveni biznis”, objasnili su predstavnici IRF-a.

Oni su naveli da će IRF, kroz taj instrument podrške, biti u prilici da svim zainteresovanim osobama koje imaju održive projekte i biznis ideje, a nemaju u dovoljnoj mjeri kolateral koji je zakonom predviđen, omoguće da kroz šemu garantnog fonda dođu do realizacije svoje biznis ideje.

Pažnju će posvetiti socijalnom preduzetništvu

IRF će u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju pitanjima socijalnog preduzetništva, razvoju start-up biznisa i jačanju preduzetničkih kapaciteta na način da se što efikasnije podrže građani koji su u statusu socijalnog staranja i nijesu u mogućnosti da obezbijede kredite kod drugih finansijskih institucija.

“U pitanju je novi instrument finansijske podrške koji se odnosi na odobravanje mikrokredita koji su, prije svega, u funkciji samozapošljavanja i jačanja malog biznisa. To će biti instrument koji će doprinijeti borbi protiv siromaštva“, tvrde oni.

IRF je od osnivanja finansirao crnogorsku privredu sa preko 600 miliona eura, a samo u prošloj godini, do 15. decembra, odobrio 164,5 miliona eura kredita.

“IRF-u kao razvojnoj instituciji nije primarni cilj ostvarenja profita, već podrška razvoja preduzetništva i ukupnog, ekonomskog razvoja Crne Gore”, kazali su njegovi predstavnici.

Dominantan dio plasmana čine dugoročni i kratkoročni krediti u iznosu od 107,1 milion, dok se preostalih 57,4 miliona odnosi na faktoring finansiranje kroz otkup potraživanja.

“Tokom 2016. godine, IRF je plasirao 128,5 miliona, tako da je u prošloj, do 15. decembra, ostvaren rast od 30 odsto“, dodali su iz IRF-a.

Povećana kreditna aktivnost

Ono što je, kako su saopštili, od posebnog značaja je povećana kreditna aktivnost IRF-a u sjevernom regionu, kao i u opštinama ispod prosjeka razvijenosti države gdje su ulaganja za prošlu godinu kroz dugoročne plasmane veća 58 odsto, a kroz faktoring finansiranje čak 30 odsto.

Iz IRF-a su naveli da u Crnoj Gori ipak postoje preduzeća koja ulažu velike napore da prevaziđu glavne prepreke u poslovanju kako bi se ekonomija pozicionirala na putu prema održivom rastu.

“Na osnovu dosadašnjeg iskustva IRF-a kao finansijske institucije, našem društvu su potrebna uspješna preduzeća i to ona koja su već na tržištu, ali i ona koja će se tek pojaviti, jer takva preduzeća predstavljaju generator ekonomskog rasta, povećanja zaposlenosti i ukupnog napretka države”, smatraju u IRF-u.

Pored problema velike kreditne zaduženosti i nelikvidnosti preduzeća, jedan od preduslova za dalji razvoj preduzetništva jeste stvaranje regulatornog okvira za održiva preduzeća.

IRF se, kako su dodali, trudi da kroz svoje djelovanje direktno daje podsticaj rastu investicione aktivnosti i kreiranju konkurentnih uslova na tržištu koji motivišu pojedince, preduzetnike, kao i upravljačke strukture preduzeća da osmišljavaju nove ideje za osnaživanja svog poslovanja.

Kada su u pitanju usluge faktoringa, koje IRF pruža od 2011, u prošloj godini, odnosno do 15. decembra, sklopljeno je 35 faktoring ugovora, a ukupan otkup potraživanja shodno tim ugovorima iznosio je oko 57,4 miliona.

“Veliki dio crnogorskih privrednika je prepoznao benefite tog proizvoda što je olakšalo i povećalo njegov plasman u prošloj godini uzimajući u obzir i činjenicu da su kamatne stope i naknade u prošloj godini niže 20 odsto u odnosu na 2016. godinu”, rekli su iz IRF-a.

