Jelušić: Šetalište do Rafailovića ključni je projekat za turistički prestiž Budve

Direktor Javnog preduzeća Morsko dobro Predrag Jelušić očekuje skoro raspisivanje međunarodnog tendera za izradu arhitektonskog rješenja za šetalište u Budvi koje će obuhvatiti zaleđe Slovenske plaže i plaže u Bečićima, uključujući i njihovo povezivanje. Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kako Jelušić kaže u razgovoru za Dnevne novine, poslalo je zahtjeve svim nadležnim institucijama za izdavanje saglasnosti na urbanističko tehničke uslove.

“Priprema se planska dokumentacija. To je obiman materijal, obzirom da ima više planova koji tretiraju ovu zonu DUP Centar Budva, DUP Centar Bečići, kao i bazne studije. Ekipa koja je formirana unutar Ministarstva održivog razvoja i turizma upravo radi na objedinjavanju studija uz pripremu svih elemenata koji su bitni za predstojeći međunarodni konkurs. Izgradnja šetališta u dužini od pet kilometara, od Starog grada do lokacije Sole mio i “plavog kamena” u Rafailovićima, je projekat emancipacije Budve, nakon svega što se prethodnih decenija dešavalo u zaleđu ovog grada. Ovo je ključni projekat u metropoli turizma i za Crnu Goru, obzirom da u Budvi i dan danas imamo oko 45 odsto ukupnog prometa Crne Gore”, naglašava Jelušić.

Direktor Morskog dobra kaže da je kompanija na čijem je čelu izdvojila 300.000 eura za raspisivanje međunarodnog konkursa i izradu idejnog i glavnog projekta, za što već postoji veliko interesovanje renomiranih projektantskih i arhitektonskih kompanija. Postoji, takođe, i veliko interesovanje investitora za izgradnju hotela visoke kategorije duž sadašnjeg i budućeg šetališta.

“To će dati dodatni kvalitet. Ovaj projekat u sadržaju imaće pjacete trgove, zelene površine.. .Imaće sadržaje koji će biti drugačiji od sadašnjih koji mogu da funkcionišu svih 12 mjeseci. Jer, ovo je najudarniji dio Budve, najljepša promenada u Crnoj Gori i ona zaslužuje da bude u funkciji i rekreativaca i turista i građana. Moram istaći da imamo punu pažnju Vlade Crne Gore i lokalne uprave da zajedno, kao što smo radili projekat Sutomore, Pine u Tivtu, Dobrota u Kotoru, šetaliste pet Danica u Herceg Novom…. obezbijedimo Budvi novi kvalitet. To je ovom gradu neophodno. Budva jednostavo mora da ima ovaj projekat ako misli da ne izgubi turističku utakmicu i u samoj Crnoj Gori, kamoli u regionu. To je misija i cilj čitave ove naše inicijative”, kaže Jelušić, podsjećajući da će izgradnja šetališta koštati između 10 do 12 miliona eura i da ova investicija ne bi trebalo da predstavlja problem za Budvu, državu, i Morsko dobro.

Jelušić ističe da je za realizaciju projekta bilo od presudnog značaja to što DUP Budva Centar i dUp Centar Bečići nijesu stavljeni van snage.

“U lokalnom parlamentu su prevladali razum i argumenti koje su iznijeli odbornici DPS, pa su dva ključna projekta od javnog interesa Lungo mare i šetališta, dobila šansu za realizaciju. U suprotnom, mi ne bi bili u prilici da ova dva projekta koji su ključni za Budvu, za turizam, za urbanističko uređenje Budve, za njene građane, realizujemo”, kaže Jelušić.

Početak radova na šetalištu očekuje se tokom jeseni naredne godine, a u međuvremenu će Budva dobiti uređeni prostor na lokaciji ispod zgrade glavne gradske pošte, gdje su tokom sezone bile diskoteke.

“Nakon što su zakupci uklonili svoje objekte, shodno dogovoru, počeli smo realizaciju projekta hortikulturnog i parkovskog uređenja novonastale površine od preko 3.000 m2. Planirano je povezivanje pješačke staze od ‘gornjeg’ šetališta do Slovenske plaže, postavljanje parkovskih klupa, ozelenjavanje i obilježavanje ‘pet friendly’ parkovske površine. Svi ovi radovi biće završeni do početka naredne turističke sezone. Ovakvo rješenje treba da bude u funkciji lokalnog stanovništva i turista sve do kompletne rekonstrukcije šetališta Budva-Bečići, kojom će biti obuhvaćen kompletan potez najatraktivnije zone na budvanskoj rivijeri”, ističe Jelušić.