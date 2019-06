Jesu li novi tarifni modeli EPCG najjasniji?

Građani su uz račune za struju dobili obavještenje Elektroprivrede Crne Gore da će od danas moći da odaberu jedan od četiri tarifna modela po kojem će se obračunavati utrošena električna energija. Eleonora Albijanić za Nova M televiziju objasnila je šta podrazumijeva plavi tarifni model i za koje potrošače je on povoljan.

“Plavi tarifni model je da tako kažemo najprihvatljiviji najbolji za domaćinstva koja troše do 300kv sati električne energije mjesečno znači to su ona domaćinstva kojima je račun do 30 eura. Oni trošeći 150 kv u višoj i 150 kv u nižoj tarifi će račune dobiti čak i do pet odsto manje nego što je to bilo do sada”, objasnila je ona.

Građani osim plavog, takođe mogu odabrati crveni i zeleni model, a ukoliko građani ne odaberu ni jedan tarifni model, utrošena električna energija će im se obračunavati po četvrtom-osnovnom paketu.

“Crveni tarifni model namijenjen je domaćinstvima koji dominantno električnu energiju troše u periodu kada je da tako kažemo skupa struja ili viša tarifa i njima je svakoga dana 24 sata, sedam dana u sedmici jedna jedinstvena tarifa. Zeleni model namijenjen je domaćinstvima koji žele da svu energiju koju troše bude iz obnovljivih izvora energije i oni će za to da plaćaju ko hoće dva centa dodatno na svaki potrošeni kilovat. Ukoliko domaćinstvo ne odabere ni jedan od ova tri modela automatski će mu se obračunavati potrošnja po po osnovnom modelu. Kojem je podjela na višu i nižu tarifu“, ističe Albijanić.

Nove modele Elektroprivreda je uvela zbog korekcije cijena, čime će računi za većinu građana biti manji.

“Da su smanjenja od 5 odsto do nekog povećanja koje će osjetiti potrošači domaćinstva koja primaju račune oko 100 eura, negdje oko 1 odsto. Na taj način htjeli smo domaćinstvima da ponudimo da sami izaberu model i da ustvari možda i uštede na osnovu svojih navika trošenja električne energije“, kazala je ona.

Ekonomski analitičar Predrag Drecun smatra da tarifni modeli nijesu najjasniji.

“Tek posle prvog računa ćemo vidjeti koliko stvarno iznose opterećenja u skladu sa tarifnim brojem odnosno izborom tarife. Ubjeđuju nas da neće doći do značajnog poskupljenja, međutim onda nema svrhe raditi nešto ako neće doći do poskupljenja“, ističe Drecun.

On smatra da Elektroprivreda treba da služi kao preduzeće koje pruža usluge građanima i privredi Crne Gore.

“Treba da pravi dobit koja omogućava održavanje sistema i unapređivanje sistema ali nikako da osnovni cilj tog preduzeća bude profit”, smatra Drecun.

Građani tarifni model koji odaberu moći će da promijene samo jednom godišnje.

“U tom grmu leži zec jer ako napravite grešku u januaru vi ćete do narednog januara cijele godine ispaštati tu grešku”, poručuje Drecun.

Kalkulator koji se nalazi na web stranici Elektroprivrede može pomoći građanima da se odluče koji tarifni model da odaberu, ističe Eleonora Albijanić.

“Dovoljno da potrošači unesu količinu električne energije koju troše po višoj i nižoj tarifi i kalkulator im automatski izračuna iznos računa za plavi, crveni, zeleni i osnovni model na osnovu čega mogu da se odluče“, kazala je ona.

Iz Elektroprivrede apeluju da se građani dobro informišu na službenim šalterima ili besplatnim pozivom call centra 19100, kako bi odabrali paket koji je najpovoljniji za njihovo domaćinstvo.