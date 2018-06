Kako izbjeći zamke primamljivih oglasa za posao u inostranstvu

Posrednici primamljivim oglasima vrbuju sezonce iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije za rad na slovačkim plantažama.

Starosnih ni polnih ograničenja nema. Radno vrijeme je od 10 do 12 sati dnevno, nedjeljom do 11 sati prije podne. Za branje trešanja i jagoda plaća se 20 do 40 centi po kilogramu. Ili tri eura, na sat, za razvrstavanje jabuka i breskvi.

Ovako se posljednjih mesec dana na internet portalima za oglašavanje poslova vrbuju berači voća iz, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije za rad na slovačkim plantažama.

Dobar radnik dnevno može da ubere oko 100 kilograma jagoda, te, prema računici koja se navodi u oglasima, mjesečna zarada, u zavisnosti od vrste angažmana, iznosi od 700 do 1.300 eura.

Potencijalnim radnicima, piše Politika, u nekoliko gradova zapadne Slovačke navodno su zagarantovani i besplatan smještaj i prevoz do voćnjaka, kao i jedan obrok, uz doplatu od euro i po. Problem je što se u oglasima, osim mobilnog telefona za kontakt i imena operatera, ne navodi naziv agencije koja posreduje pri zapošljavanju sezonaca u Slovačkoj.

Iz zvaničnih institucija savjetuju građanima da, ako se zapošljavaju u inostranstvu posredstvom agencija, budu obazrivi i provjere nekoliko važnih stvari. Na prvom mjestu da li je agencija registrovana za posredovanje, kao i da li je u ugovoru koji potpisuju osigurana zakonom propisana zaštita, te da ne odlaze na rad u inostranstvo bez prethodno potpisanog ugovora o radu.