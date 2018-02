Kalač najavio tužbu protiv Zaimovića

Bankarski ombudsman Halil Kalač saopštio je da je Pobjeda tačno prenijela njegovu izjavu da ima mišljenje da banke dva puta naplaćuju naknadu za obradu kredita, ističući da će podnijeti tužbu protiv predsjednika UO Udruženja banaka Esada Zaimovića, kako bi odbranio svoj poslovni ugled i autoritet.

Kalač podsjeća da je Zaimović izjavio da bankarski ombudsman ima problem sa tumačenjem zakonskih nadležnosti bankarskog ombudsmana, te naglašava da u Zaimovićevom odgovoru na demant i poziv na javno izvinjenje bankarskom ombudsmanu, koji je objavila Pobjeda, nema izvinjenja, niti namjere da će to učiniti.

“Zaimović ne mora da zna šta su nadležnosti bankarskog ombudsmana. Razumije to bankarski ombudsman, jer to nije njegov posao. Zabrinjava to što je njegova namjera da bankarskom ombudsmanu tumači šta su njegove nadležnosti”, naveo je Kalač.

Bankarski ombudsman naglasio je da je obavezan, uz dostavljanje periodičih i godišnjeg izvještaja CBCG, da Skupštini podnosi godišnji izvještaj o svom radu, na osnovu kog se prati i ocjenjuje njegov rad.

“Rad bankarskog ombudsmana je javan, te zbog toga prisutan u medijima. Pretpostavljam da je izjava bankarskog ombudsmana data medijima (Pobjeda) o naknadi za obradu kreditnog zahtjeva, razlog da pomenuti gospodin misli da nije u nadležnosti bankarskog ombudsmana da daje izjave medijima o tome ima li podnijetih prigovora klijenata i jemaca za prekršaje njihovih finansijskih prava u korišćenju bankarskih proizvoda i usluga, ima li utvrđenih prekršaja u vansudskom postupku. Vrlo pogrešno”, kaže Kalač.

Prvenstveno, objašnjava on, nadležnosti bankarskog ombudsmana su prihvatanje prigovora klijenata i jemaca banaka i MFI u korišćenju svih bankarskih proizvoda i usluga, pa i za ovu vrstu naknade, njihovo procesuiranje u zakonskoj proceduri, i prijedlog rješavanja nastalog spora na relaciji klijent-jemac-banka-MFI.

On je za Pobjedu ranije rekao da banke imaju pravo na tu vrstu naknade i da je njena dupla naplata zakonski prekršaj, što je, kaže Kalač, Pobjeda tačno prenijela. Takođe je RTCG u Dnevniku II i III prenijela izjavu bankarskog ombudsmana datu za tu televiziju, da nije bilo prigovora klijenata banaka da se dva puta naplaćuje naknada za obradu kreditnog zahtjeva, čime se, dodao je, potvrđuje njegova izjava objavljena u Pobjedi.