Ko ima prava na subvencije iz Vladinog programa podrške

Ovaj Program podrške obuhvata šest vrsta subvencija i usmjeren je na preko 100.000 zaposlenih u Crnoj Gori i nekoliko hiljada preduzetnika, mikro, malih i srednjih preduzeća, kazala je ministarka ekonomija Dragica Sekulić na sjednici Vlade na kojoj je usvojen drugi paket mjera pomoći građanima i privredi.

<<<Novi Vladin paket mjera: Pomoć za građane i firme, smanjenje plata funkcionerima<<<

Sekulić je istakla da je ovo stabilizacioni program koji služi za očuvanje onih radnih mjesta koja su bila u februaru 2020 .godine prije nastupanja epidemije i jedan je od koraka ka sveobuhvatnim ekonomskim mjerama.

“Pored predstavnika Vlade Crne Gore i lokalnih samouprava, prilikom kreiranja mjera konsultovali smo i socijalne partnere: Privrednu komoru Crne Gore, Uniju poslodavaca Crne Gore, Uniju slobodnih sindikata Crne Gore, Savez Sindikata Crne Gore, zatim crnogorski ekonomisti i univerzitetski profesori. Takođe, predmetni paket podrške zbog posljedica epidemije COVID-19, predstavljen je i u Skupštini Crne Gore”, rekla je Sekulić.

Ona je israkla da je u cilju očuvanja postojećih radnih mjesta, ovim mjerama planirana podrška u visini od 50-100 odsto bruto zarade za svakog zaposlenog koji je bio evidentiran u februaru 2020. godine.

Mjere koje su definisane ovim Programom odnose se na subjekte koji su izmirili poreske obaveze zaključno sa 2019. godinom ili su u reprogramu i koji nijesu prekršili naredbe Ministarstva zdravlja donijete u cilju suzbijanja epidemije korona virusa.

Mjere se odnose i na subjekte osnovane u 2020. godini, zaključno sa 15. martom 2020. godine.

Istovremeno, predloženim mjerama će se stimulisati novo zapošljavanje kroz subvencionisanje zarada za svakog novog zaposlenog u periodu od šest mjeseci.

Privredni subjekt, za jedan mjesec, može podnijeti zahtjev za isto lice samo u okviru jedne predložene mjere.

Sredstva koja država isplaćuje kroz utvrđene mjere za podršku privredi ne mogu biti predmet prinudne naplate.

Predlog mjera obuhvata subvjenicije za:

– zabranjene djelatnosti ( 100 odsto minimalne bruto zarade),

– turistički sektor( 100 odsto minimalne bruto zarade),

– ugrožene djelatnosti ( 50 odsto minimalne bruto zarade),

– novo zapošljavanje (70 odsto minimalne bruto zarade),

– zarade zaposlenih na plaćenom odsustvu ( 70 odsto minimalne bruto zarade)

– zarade zaposlenih u karantinu ili izolaciji (70 odsto minimalne bruto zarade).

“Zahtjevi za subvenciju podnosiće se elektronskim putem posredstvom novog elektronskog servisa “Program za dodjelu subvencije”. Ovaj servis će biti realizovan na portalu Poreske uprave Crne Gore (ePrijava), kojeg privredni subjekti redovno koriste za podnošenje poreskih elektronskih dokumenata”, zaključila je ministarka.

Vlada je na danasnjoj sjednici razmotrila i usvojila Informaciju o mjerama u okviru II paketa ekonomskih mjera i to u oblasti poreza, carina i zarada.

“Kada su u pitanju porezi mi smo se dogovorili da ćemo i zaduziti Poresku upravu da preduzme sve zakonom predviđene aktivnosti u cilju utvrđivanja osnovanosti zahtjeva za povraćaj PDV-a i da nakon toga izvrsi povraćaj u roku od najvise 45 dana od dana podnošenja zahtjeva. Znači uvažili smo zahtjeve privrede koji su bili prema nama da se skrati rok, do sada je zakonski rok bio do 60 dana“, izjavio je ministar finansija Radunovic na današnjoj konferenciji za medije nakon sjednice Vlade CG.

“Kada su u pitanju zarade Vlada je razmotrila i donijela Odluku o obračunskoj vrijednosti koeficijenata za zaposlene u javnom sektoru. U suštini tom mjerom Vlada CG kroz umanjenje zarada za grupu poslova A i B u članu 22, 23 i 24 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru u periodu trajanja II paketa mjera umanjuje zarade da tako kažem funkcionerima za 50 odsto“, saopstio je ministar Radunović.

I na kraju Vlada CG je razmotrila i donijela Uredbu o odlaganju naplate carine i poreza na dodatu vrijednost nastale prilikom uvoza proizvoda i ona ce biti objavljena u Službenom listu.

I mi smo produžili rok, do sada su se porezi i carine morali uplatiti u roku od 30 dana, sada će pravna lica to moći da urade u roku do 60 dana.

