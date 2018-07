Konatar smatra da je Vlada rebalanskom priznala poraz nad sivim tržištem

Koliko je stanje u crnogorskim javnim finansijama dobro i stabilno jasno je i onim neupućenima kada imamo drugi rebalans budžeta za samo šest mjeseci u ovoj godini, kaže Miloš Konatar, potpredsjednik Građanskog pokreta URA.

„Oba puta uzrok su bili pad planiranih prihoda i nekontrolisno povećanje troškova što je rezultiralo povećanjem granice zaduživanja sa planiranih 295 miliona na sadašnjih 739 miliona. I sada, po ko zna koji put, Vlada svoje greške naplaćuje iz novčanika građana dodatnim zaduživanjima“, ističe on.

Napominje da je Građanski pokret URA upozoravao da povećanje stope PDV-a i akciza predstavlja grešku.

“Vlada je tim potezom samo dodatno opteretila preduzetnike i privredu, a istovremeno teret krize prevalila na leđa krajnjih potrošača tj. građana Crne Gore. Teorija i praksa javnih finansija su jasno ukazivali da neutemeljeno povećanje poreza, bez adekvatnih kontrolnih mehanizama i borbe protiv sivog tržišta neće dovesti do povećanja budžetskih prihoda. Na prvoj godini ekonomskog fakulteta studenti uče o “Laferovom zakonu” koji kaže da sa povećanjem poreza prihodi rastu, ali samo do određene tačke poslije koje svako povećanje poreza uzrokuje smanjenje budžetskih prihoda. Izgleda da su naš ministar finansija i njegove kolege u Vladi preskočili ove važne lekcije u teoriji javnih finasija Da stvari budu ozbiljnije budžetski deficit je porastao sa planiranih 114 na 142 miliona i mi u godinama “štednje” imamo rast svih troškova u budžetu. To samo znači nova zaduživanja i okove budućim generacijama.”, objašnjava Konatar.

On kaže da bi odgovorni ministar zbog greške koju i sam priznaje podnio ostavku, a ovako će njegove i greške Vlade Duška Markovića da plaćaju građani Crne Gore a tim prije zbog toga što je stanje u javnim finansijama Crne Gore veoma zabrinjavajuće i neodrživo na dugi rok, na šta je upozorila i Centralna banka.

“Država je i odlukom da smanji porez zbog pada prometa cigareta na legalnom tržištu priznala poraz nad sivim tržištom i kriminalom, kao bezbroj puta do sada”, ističe Konatar.

Navodi da je jedini izlaz iz ovakve situacije oštra i beskompromisna borba sa sivim tržištem i neplaćanjem poreza ali i odluka o zaustavljanju daljeg rasta javnog duga, što u suštini predstavlja moratorijum na dalje zaduživanje za finansiranje tekuće potrošnje, a što je, kako Konatar podsjeća Građanski pokret URA i predložio aktuelnoj Vladi.

“Poslušali su tako što je Ministarstvo ekonomije kupilo luksuzni Mercedes od preko 50 hiljada eura kao službeno auto u godini štednje i bolnih rezova za državu”, zaključio je Konatar.

B.M.