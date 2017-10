Konjević Simoviću: Građani imaju pravo da znaju gdje im trošite novac

Nakon što je potpredsjednik Vlade Milutin Simović optužio Socijaldemokratsku partiju SDP da zbog prostog političkog interesa želi da napravi štetu nacionalnoj kompaniji i budžetu Crne Gore, reagovao je potpredsjednik ove partije Raško Konjević koji je pozvao vicepremijera Vlade da odgovori do kad će građani plaćati dug Montenegro airlines-a. On je ovom prilikom pozvao Simovića da objasni građanima gdje se troši njihov novac.

“Pošto karte Montenegroairlinesa nijesu džabe nego ih građani plaćaju onda valjda i Vlada treba da kaže do kada će građani pored karata plaćati i poslovanje ove kompanije? Do kada će se tolerisati rast poreskog duga i duga prema Aerodromima Crne Gore?Da li zakon važi jednako i za mala i srednja preduzeća koji uredno plaćaju poreze i za najvećeg poreskog dužnika Montenegroairlines? Da li imate neki plan za vraćanje ovih dugova ili će građani svaka dva mjeeca plaćati rad ove kompanije milionima eura. Do tada vi građanima povećavate akcize i PDV. Da li je MA platio dvije rata 1. septembra i 1. oktobra u iznosu od po 95000 eura što je bio u obavezi? Zašto će se država od 2019 do 2021 morati zadužiti 1,5 milijardi eura, kao i gdje su milioni Marovića”, upitao je Konjević ministra Simovića

Konjević je poručio da je Simović, samo prije mjesec dana uhvaćen da radi nezakonito.

“Htjeli ste tada poreski dug od preko dva miliona eura, za dvije kompanije bliske DPS-u, da zamjenite podrumima i garažama. Sjećate li se toga? U pravu je izgleda rektorka Vojvodić kada kaže da je na sceni “neprosvijećeni staljinizam”. Djeluje mi da je, onako rediteljski, mislila na Vas”, dodao je Konjević.

Drugi čovjek SDP-a je poručio da je odluka Vlade da garantuje novčanim depozitom za kredit od 2,3 miliona eura kompaniji MA suprotna Zakonu o kontroli državne pomoći.

“Suprotna je članu 2 i 4, kao i članu 5 stav 1 alineja 4 pomenutog Zakona. Suprotna je ratifikovanim međunarodnim sporazumima i pravilu EU da se jednom data pomoć ne može ponovo odobriti u narednih 10 godina”, kazao je on.

Konjević ponavlja da je poreski dug MA je za godinu porastao 4 miliona eura i sada iznosi 16 miliona, te da je, kako ističe dug MA prema Aerodormima Crne Gore za godinu porastao, takođe, četiri miliona eura i sada iznosi 24 miliona eura.

“Ukupno za poreski dug i dug prema Aerodormima kompanija MA duguje 40 miliona eura. Visina duga prema aerodromima je 50% investicije u izgradnju novog terminala na aerodormu Tivat. A Vi biste da prodate aerodrome iako posluje sa višemilionskim profitom. Vlada je samo za četiri mjeseca kompaniji MA dala 4,5 miliona eura novca građana Crne Gore”, rekao je poslanik SDP-a.

Poručio je Simoviću da objavi informaciju iz juna kada se na sjednici Vlade raspravljalo o pomoći od 2,2 miliona eura kompaniji MA, kao i, kako je dodao, informaciju iz septembra ove godine kada je Vlada dala saglasnost da se garantuje za novi kredit MA u iznosu od 2,3 miliona eura.

“Objavite ove informacije. Zašto ih krijete. Javnost i građani imaju pravo da znaju kada njihov novac poklanjate mimo zakonskih propisa”, istakao je Konjević.

Potpredsjednik SDP-a Raško Konjević ranije je pozvao Specijalno državno tužilaštvo da ispita ugovore kojima se profit Aerodroma Crne Gore u iznosu od 2,3 miliona eura daje kao garancija Montenegro Airlinesu MA za kredit kod Hipotekarne banke.

Na to je premijer Duško Marković kazao da će Vlada podržavati MA i poručio da oni koji su najviše novca iznijeli iz ove kompanije danas je i najviše kritikuju.

A.G.