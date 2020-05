Korona nije uticala na naplatu računa za struju

Elektroprivreda je u aprilu imala u bazi 359.532 kupca iz kategorije domaćinstva i 39.679 iz kategorije ostala potrošnja, koju čine pravna lica. Ukupan procenat naplate martovske fakture za obje kategorije je 88,28 odsto, dok je procenat naplate februarske fakture iznosio 87,13 odsto, što predstavlja uobičajenu dinamiku iz svake prethodne godine, kazali su za Dan iz EPCG.

Prema njihovim riječima, ukupna mjesečna faktura za struju kreće se od 18 do 20 miliona eura, u zavisnosti od potrošnje, tj. mjeseca.

Nisu precizirali kolika je bila naplata od računa za struju u eurima, ali ako se uzme u obzir da se fakture kreću od 18 do 20 miliona, to bi značilo da su u aprilu naplatili od 15,9 do 17,7 miliona eura. Od polovine marta, pa sve do početka maja, privreda je gotovo potpuno stala i brojne djelatnosti su bile zatvorene i nisu imale nijedan euro prihoda.

Oni su naveli da je od 359.532 kupca iz kategorije domaćinstva 50,4 odsto redovnih platiša, odnosno 181.577 članova Zlatnog tima.

Postoji i veliki broj potrošača koji imaju određeni dug, ali redovo uplaćuju dio svojih obaveza kao i tekući račun kroz akcije “Podijelimo teret” i kroz standardni protokol naveli su iz EPCG.

U aprilu se broj članova Zlatnog tima uvećao za dvije hiljade. U februaru je članova bilo 179.280, a u aprilu 181.577.

Broj je uvećan, jer je EPCG shodno aktuelnoj situaciji, u paketu sa drugim olakšavajućim mjerama zbog epidemiološke situacije, donijela odluku da napravi vanredni presjek i svim domaćinstvima koja su imala stanje duga nula 30. aprila, omogući da budu članovi Zlatnog tima i na taj način ostvare popust od 13 odsto na obračunatu aktivnu energiju saopštili su iz te državne kompanije.

Veliki broj onlajn uplata

Godinama imamo ustaljeni trend da je broj redovnih platiša najveći u januaru kada EPCG tradicionalno organizuje veliku nagradnu igru, kazali su iz energetske kompanije.

“Nakon toga broj redovnih platiša se djelimično smanjuje, u februaru, martu, aprilu, i tako je bilo i ove godine. Ono što sa sigurnošću možemo tvrditi jeste da je situacija oko virusa korona uticala na navike kupaca u domenu načina plaćanja računa za električnu energiju, jer imamo značajno veći broj uplata putem onlajn servisa, a posebno je bio veliki broj potrošača koji su iskoristili mogućnost da račun plate putem novootvorenog kanala koji smo ponudili, a to je plaćanje računa putem našeg veb-sajta, bez provizije”, naveli su iz EPCG.

U januaru, prema zvaničnim podacima EPCG, broj članova Zlatnog tima iznosio je 202.050, u februaru se smanjio na 199.864, dok je u martu pao na 179.280 članova, što znači da više od 20 hiljada redovnih platiša ili korisnika koji nisu imali dug na kraju februara, u aprilu nisu platili račun za struju. To je deset procenata od ukupnog broja redovnih platiša, odnosno članova Zlatnog tima.