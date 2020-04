Koronavirus iskomplikovao poslovanje KAP-a: Borimo se da i sa ovim izađemo na kraj

Situacija sa novim koronavirusom je veoma iskomplikovala poslovanje Uniprom Kombinata aluminijuma (KAP), a ta kompanija će se, i u novonastaloj teškoj situaciji, boriti za sve zaposlene i nastavak proizvodnje, kazao je generalni menadžer Nebojša Dožić.

Pošto je u martu kod jednog od zaposlenih u Uniprom KAP-u potvrđena infekcija koronavirusom, na pitanje kako je kompanija reagovala i koje su sve mjere preduzete, Dožić kaže da su reagovali mnogo prije nego što se pojavio prvi pozitivan na koronavirus.

“Preduzeli smo sve mjere za koje smo od Instituta za javno zdravlje čuli da je potrebno preduzeti, a preduzeli smo i neke za koje nismo čuli, ali smo mislili da treba. Zahvaljujući tome naša kompanija i dalje radi nesmetano i nastavićemo tako. Neke od prvih mjera koje smo preduzeli bile su da ukinemo topli obrok i sada se dijele sendviči, kako se ne bi okupljali radnici. Prvenstveno smo počeli sa edukacijom svih zaposlenih i objašnjavanjem koliko je neophodno da se drži distanca između radnika, da se nose maske, rukavice, da se redovno peru ruke. Mislim da je to najviše uticalo da nemamo veliki broj zaraženih koronavirusom. Kupili smo velike količine hlora i alkohola. Cijeli KAP se dezinfikuje minimum jednom sedmično, a neka postrojenja i svaki dan. Alkohol postoji u svakoj kancelariji, kako bi zaposleni sami dezinfikovali prostorije. Na ulazu u KAP i u svaku poslovnu zgradu postoji otirač, koji je natopljen hlorom, tako da svak mora preći preko njega. Savjetovali smo radnike da ne koriste autobuse, kojima inače dolaze na posao, a oni koji ipak moraju obavezni su da imaju zaštitne rukavice i maske. To je obavezno i to se kontroliše”, dodao je on.

Istakao je da i pored toga što vlasnici izuzetno dobro održavaju njihove autobuse,dezinfikujemo ih dva puta dnevno, u sedam i u 15 sati.

“Svi zaposleni stariji od 65 godina i oni koji imaju neke hronične bolesti su od prvoga dana kod kuće. Oni koji mogu rade od kuće. Niko od zaposlenih to ne zloupotrebljava. Imamo odličnu saradnju sa svima. Veliki broj zaposlenih je donio potvrde da njihovi supružnici moraju da budu na poslu, a imaju malu djecu. I to je sve ispoštovano, tako da danas imamo oko 90 zaposlenih koji ne dolaze na posao. Prvi zaposleni koji je bio pozitivan na COVID-19 je, zbog mjera, koje smo preduzeli, sedam-osam dana prije nego što mu je potvrđen virus bio kući i nije dolazio na posao. Nakon toga, zbog kontakata, smo tu fabriku kompletno zatvorili. Svi zaposleni su kući. To je nova fabrika za proizvodnju legura. Ona je, inače, otežano radila zbog nemogućnosti plasiranja proizvoda, jer je veliki broj fabrika po svijetu zatvoren. Tako da smo sve radnike iz te fabrike poslali kući, kao i duge radnike iz ostataka KAP-a, koji su bili sa tim zaposlenim u kontaktu”, zaključuje Dožić.