MA potreban CG, ali da znamo koliko košta

Nacionalna aviokompanija Montenegro Airlines mora da postoji, jasan je ministar finansija Darko Radunović.

Na pitanje da li je država iscrpila sve načine pomoći MA, ministar kaže da se radi elaborat održivosti MA. Njega bi bord direktora nacionalne kompanije trebalo da usvoji do kraja novembra, dok će pred ministrrima biti do kraja goodine.

U tom elaboratu Radunović očekuje precizne podatke na koji način može MA da funkcioniše na održiv način.

“Činjenica je da ta kompanija u obavezama od ranijeg perioda i da ih treba izmiriti. Činjenica je da ima ogroman značaj za Crnu Goru i crnogorsku privredu. Oni ipak nekih 45 odsto svih turista dovezu. Njihov značaj je veliki, ali treba vidjeti koliko oni ekonomski opravdano rade, koliko je upošljeno ljudi, vjerovatno treba da se smanji”, rekao je Radunović gostujući u Jutarnjem programu TVCG.

Razumije, kaže, izjavu izvršnog direktora nacionalne avio kompanije Živka Banjevića, koji je juče saopštio da bi zatvaranje MA ili njegov odlazak u stečaj proizveo direktnu štetu i kompaniji i državnom budžetu, koja bi iznosila više desetina miliona eura, te da je neophodno očuvati nacionalnu aviokompaniju.

<<<Gašenjem MA izgubili bi više desetina miliona eura<<<

“Njegova je funkcija da brani MA, ali treba realno sagledati sve činjenice i donijeti dobru odluku”, poručio je Radunović.

Priznaje da efekti od turizma ne bi bili dobri ove, ali i prethodnih godina, da nije bilo MA.

“Ali treba napraviti održiv sistem, naći mjeru, a to je menažerski posao. Ako me pitate za moj lični stav, smatram da MA mora da postoji i smatram da treba samo naći način da tačno i transparentno znamo koliko to košta državu Crnu Goru, koji je značaj i koji su efekti”, rekao je Radunović.

Slađana Đukanović