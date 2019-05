Marković investitorima: Ulažite u Crnu Goru, ulaskom u NATO podigli smo stepen sigurnosti

Premijer Duško Marković danasje pozvao investitore da još odlučnije ulažu u Crnu Goru.

“Naša zemlja je ulaskom u NATO podigla stepen sigurnosti i u njoj već posluju najprestižniji svjetski turistički brendovi”, istakao je Marković.

Marković je u intervjuu magazinu Collection Montenegro pozvao investitore da ulažu u Crnu Goru, pogotovo u naš sjeverni region, rekavši da je riječ o arhetipu države u kojoj u harmoniji žive ljudi različitih vjera i nacija.

“Ovdje imamo Aman, Chedi, Sheraton, Regent, Hilton, Melia, Iberostar, Karismu, Falksteiner, a naredne godine se otvara One&Only, prvi u Evropi. … Crna Gora se 2008. godine, usvajanjem Strategije razvoja turizma do 2020. godine, opredijelila da u zadatom roku postane visokoplatežna destinacija. U prilog tom cilju bio je i izvještaj Svjetskog savjeta za turizam i putovanja koji je Crnu Goru svrstao na prvo mjesto po stopama rasta turističke industrije koja je iznosila 8,8%. Danas vidimo da smo u tome uspjeli. Maločas sam nabrojao koji sve prestižni turistički brendovi djeluju u Crnoj Gori, a tada ih nije bilo. Na sličan način smo, nakon rada na razvoju našeg primorja, sada krenuli u strateško valorizovanje resursa u našem Sjevernom regionu. Mnogo puta sam izjavljivao da su naši ključni resursi upravo tu”; rekao je premijer.

Marković je napomenuo da je Vlada sa svoje strane učinila ono što nikada ranije nije bilo urađeno: kapitalni budžet za ovu godinu iznosi 320 miliona eura što je najveći iznos kapitalnog budžeta do sada.

“Više od 70 odsto je izdvojeno za Sjeverni region. Vlada se dakle opredijelila i poslala jasnu poruku i građanima i investitorima: ovo je sada u našem fokusu. Nemam nikakve sumnje da ćemo biti uspješni. Ono što se sada događa odnosno faza u kojoj smo sada je da upoznajemo investitore sa mogućnostima, sa resursima, sa perspektivom. Zainteresovani smo za investicije koje će doprinijeti ostvarenju privredog razvoja i povećanju zaposlenosti, posebno Sjevernom regionu kao manje razvijenom. U tom smislu treba posmatrati i program ‘ekonomskog državljanstva’ odnosno naš koncept ulaganja u projekte od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore”, istakao je Marković.

Crna Gora – čvrsta iznutra, prepoznatljiva iz vana

Upitan na početku intervjua da odgovori kako bi nekom strancu koji je prvi put u našoj zemljo opisao Crnu Goru i da jhe uporedi sa zemljom sa početka svoje karijere predsjeddnik Marković je rekao da smo zadržali prirodne ljepote i nacionalni i vjerski sklad, a da se sve ostalo promijenilo.

“Svaki stranac koji prvi put posjeti Crnu Goru ostaje bez daha, očaran prirodnim ljepotama. Onaj stranac čija interesovanja sežu i u društvene sfere ne može, a da čim se iole upusti u analizu naše društvene scene ne primjeti da je Crna Gora arhetip države u kojoj u harmoniji žive ljudi različitih vjera i nacija, što je, nažalost, jedinstven slučaj u ovom našem uvijek turbulentnom regionu. Rekao bih da je to ono što je u ove moje tri decenije profesionalne karijere ostalo isto, a da se sve ostalo promijenilo. Crna Gora se od nekadašnje najmanje razvijene jugoslovenske republike transformisala u državu koja je regionalni lider kako u integracionimprocesima tako i u ekonomiji i razvoju. Kada je o ekonomiji riječ, naš uspjeh seže i dalje od susjedstva: prošlogodišnja stopa privrednog rasta u Crnoj Gori, uzimam taj primjer, od 4,9% među najvećima je u Evropi”, naveo je on on.

Dodao je da je Crna Gora je u proteklih deset godina jedna od država sa najvećim neto direktnim stranim investicijama po glavi stanovnika.

“Na crnogorskoj obali imamo turističke rizorte koji su među najprestižnijima na Mediteranu, na našim planinama počeli smo ove godine izgradnju zimskog turističkog centra koji će biti među vodećima u regionu… Na početku moje karijere imali smo sindikalni turizam odnosno kako se tada govorilo, „radnička odmarališta“. Imali smo i Sveti Stefan, kasnije je, kako se to danas kaže izbrendirana i Ada Bojana. Ali to su bila dva usamljena primjera. Danas su usamljeni primjeri djelovi crnogorske obale na kojima nema svjetskih brendova i najvišeg svjetskog kvaliteta usluge. Mogao bih ovako ređati ekonomske podatake, ali ekonomija ne znači mnogo bez promjene matrice ponašnja, bez promjene navika, rekao bih čak bez promjene svijesti. Crna Gora se i u toj sferi promijenila: dokazala je da je održiva zemlja. Ovo kada biste nekome ko ne zna mnogo o Crnoj Gori kazali vjerovatno biste ga ostavili u čudu”, napominje Marković.

Prema njegovim riječima, valja se sjetiti da je prije samo nešto više od decenije, kada smo pripremali referendum o obnovi nezavisnosti, postavljano, sa strane onih koji su se obnovi crnogorske države protivili, pitanje da li mi uopšte možemo da opstanemo kao država i društvo.

“Odgovorili smo djelom na to nesuvislo pitanje: dokazali smo ne samo da možemo da opstanemo nego i da možemo biti veoma uspješna država. I konačno, Crna Gora je članica NATO-a i naredna članica Evropske unije. Dakle, to je naš strateški pravac – a to je ono što je potpuno drugačije od Crne Gore prije nekoliko decenija. Crna Gora je danas nepovratno tamo gdje je vjekovima pripadala – evropska i mediteranska, integrisana i razvijena, svjesna i odlučna, snažna i odvažna, čvrsta iznutra prepoznatljiva iz vana”, rekao je predsjednik Vlade.

CG je sve kompatibilnija sa EU

Premijer je rekao da članstvom u NATO-u Crna Gora postala dio najveće bezbjednosne alijanse i ravnopravan partner najmoćnijim i najrazvijenijim državama svijeta, ali i bliža i privlačnija za saradnju i investitore iz partnerskih država, članica Alijanse.

“Zajednički bezbjednosni okvir daje investitorima dublje povjerenje. To je jedna od važnih prednosti u odnosu na razdoblje kada nijesmo bili u NATO-u. Članstvo Crne Gore u NATO-u je signal investitorima da je riječ o destinaciji koja sa aspekta bezbjednosti dijeli najviše standarde i da dijeli vrijednosti koje dijele partnerske države iz kojih mi želimo što više investitora. Naša uspješna evropska integracija svjedoči da se Crna Gora mijenja, da je sve bliža, rekao bih sve kompatibilnija članicama Evropske unije. Harmonizujemo naš cijeli sistem sa evropskim, usvajamo nove standarde i pripremamo na taj način društvo za onaj trenutak kada ćemo postati članica. Sve to su investitorima signali da je riječ o stabilnoj državi, o društvu koje ne meandrira već se čvrsto drži zauzetog strateškog pravca. Ono što je za investicije najvažnije je predvidljivost. Kada je o Crnoj Gori riječ – sve je predvidljivo – nema iznenađenja. Na dobrom smo kursu, stabilno napredujemo ka zacrtanim ciljevima. Naš uspjeh u evropskoj i evroatlantskoj integraciji potvrda je toga. Ogromno interesovanje prestižnih investitora nakon našeg ulaska u NATO dodatno potvrđuje i učvršćuje ovaj stav”, rekao je premijer.

Premijer Marković je u intervjuu govorio o našem konkurentnom poreskom sistemu, o stimulativnim programima koje je Vlada ustanovila kako bi još snažnije privukla investicije te o brojnim infrastrukturnim projektima čiji je cilj bolja dostupnost naše zemlje i učiniti je energetski nezavisnom, a time još privlačnijom za turiste i investitore.

“Ono što radimo na fizičkoj infrastrukturi je stvaranje strateških pretpostavki za još snažniji ulazak investicija. Završavamo prvu dionicu Autoputa, planiramo bitno unapređenje poslovanja aerodrome izborom kvalitetnog stranog partnera, završavamo podmorski energetski kabal. Dakle, činimo Crnu Goru dostupnijom i energetski sigurnom što su bitne pretpostavke za kvalitetne investicije”, rekao je on.

Nema više „betonizacije“

Govoreći o prostoru kao važnom resursu, premijer je posebno istakao važnost Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata kojim je prvi put cjelovito uređena ova oblast.

“Crna Gora je, kao i mnoga društva u tranziciji, ali i ona razvijenog kapitalizma, prošla fazu „betonizacije“ i gradnje bez strateškog cjelovitog sagledavanja prostora i uzimanja u obzir faktora održivosti. Sada radimo drugačije. Napravili smo fundamentalnu promjenu: ova Vlada je donijela Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata kojim prvi put na cjelovit način pokušavamo da tretiramo naš prostor kao naš resurs. Zakon je dočekan na nož upravo od onih koji su željeli da zadrže stare pozicije i da nastave betonsku fazu, a ne održivost. Ali mi smo odlučni i istrajni. Nema natrag. Cilj je da država pažljivo upravlja prostorom upravo na način da prioritet da održivom razvoju koji stvara benefite za ekonomiju i građane i kada je riječ o prihodima i kada je u pitanju povećanje zaposlenosti, a ne o partikularnim intersima bilo koje grupe ili pojedinca. U tom smislu investitorima nudimo otjelotvorenje naše vizije Crne Gore kroz potpunu kompatibilnost prostornih planova – od onoga na nivou države do onoga na najnižem nivou. Nudimo jasan i otvoren strateški okvir u kojem svako može da pronađe mjesto za sebe. I da pri tome može da bude siguran da se sjutra ili za godinu neće desiti ništa što će njegove poslovne planove osujetiti”, navodi premijer.

Ne bavimo se istorijskim mitovima

Upitan da predstavi svoju viziju Crne Gore predsjednik Vlade Duško Marković je podsjetio da tačno znamo šta hoćemo, a to je kreiranje boljeg ambijenta za našu djecu.

“Mi Crnogorci volimo istoriju i književnost te u tome vidim najbolji odgovor na Vaše pitanje. Dva velika pjesnika koja su opjevala Crnu Goru i Crnogorce govorili su – Ivan Mažuranić o Crnogorcima kao borcima-mučenicima i vitezovima, a Njegoš o Crnoj Gori kao kamenitom kršu, okupanom suzom i krvlju. Iako, naravno ponosni na svoju svijetlu istoriju, koja je i ovako opjevana, mi tu koncepciju mijenjamo, taj narativ o Crnoj Gori i Crnogorcima ostavljamo za sobom. Ne bavimo se istorijskim mitovima nego razvojem i podizanjem životnog standarda naših građana, ne fokusiramo se na to da budemo opjevani kao borci i vitezovi nego kao uspješni ljudi koji kreiraju bolji ambijent za svoju djecu, ne vidimo Crnu Goru kao kameniti krš nego kao mediteranski dragulj… Dakle, tačno znamo šta hoćemo, veoma smo posvećeni dostizanju ciljeva koje smo zacrtali, prošli smo uspješno dug put, o tome smo govorili na početku ovog intervjua, od nerazvijene republike do najrazvijenije države regiona. I dalje napredujemo. Stoga je najbolja poruka investitorima da je Crna Gora uspješna priča i kvalitetna, pouzdana i sigurna investiciona luka, bez dileme najsigurnija u ovom regionu, a možda i šire. Treba u nju pristati dok još ima dovoljno mjesta”, zaključio je predsjednik Vlade.